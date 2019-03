ES atvira „Brexit“ atidėjimui su viena sąlyga

Tačiau europiečių sąlyga yra tokia - Didžiosios Britanijos Bendruomenių Rūmai kitą savaitę turi priimti dukart jau atmestą „Brexito“ susitarimą. Bet vėlgi - britų parlamento spikeris Johnas Bercowas pirmadienį atmetė pakartotinį balsavimą dėl sutarties, nes Bendruomenių Rūmai negali keliskart balsuoti dėl to paties susitarimo.



Naujas derybas ES atmeta, kaip ir „Brexito“ termino atidėjimą ilgam laikotarpiui.



Britų premjerė Theresa May prašė ES atidėti „Brexitą“ iki birželio pabaigos. Tačiau tam priešinasi daugelio ES šalių vyriausybės, nes tai yra data po gegužės 23-26 dienomis vyksiančių Europos Parlamento rinkimų. Tokiu atveju Jungtinė Karalystė rinkimuose turėtų dalyvauti, nors ir palieka ES. Th. May dalyvavimą rinkimuose atmeta.



Pradžioje planuota, kad Didžioji Britanija valstybių bendriją paliks kovo 29-ąją. Tačiau tai jau nebeįmanoma - nebent šalis išstotų be susitarimo.



Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris pareiškė, kad jei britų parlamentas dar kartą atmes „Brexito“ susitarimą, gali būti surengtas dar vienas ES lyderių susitikimas. „Jei Bendruomenių Rūmai nepriims išstojimo sutarties, mes turėsime sugrįžti“, - sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar kitą savaitę galimas neeilinis viršūnių susitikimas.