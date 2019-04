EP: po „Brexit“ Jungtinės Karalystės piliečiams nereikės ES vizų

Europos Parlamento komitetas trečiadienį pritarė teisės aktui, pagal kurį Jungtinės Karalystės piliečiai, net jei „Brexit“ bus įgyvendintas be susitarimo, galės be vizų lankytis Šengeno erdvei priklausančiose valstybėse.

EP Teisingumo komitetas pritarė to teisės akto tekstui, kuris jau turėjo Europos Sąjungos narių palaikymą ir dabar turėtų būti oficialiai patvirtintas.

JK ruošiasi išstoti iš ES, ir tai gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau minimas teisės aktas leis lankytojams iš Jungtinės Karalystės iki 90 dienų be vizų būti Šengeno erdvėje.

Ar tai bus įgyvendinta, priklausys nuo to, ar JK užtikrins abipuses teises ES piliečiams, tačiau Londonas jau yra tai pažadėjęs, o pats teisės akto principas sulaukė didelio palaikymo.

Visgi Briuselyje kilo nesutarimų dėl teisės akto formuluotės, kai Madrido paragintos šalys narės įstatymo projekto pastabose pavadino Gibraltarą – Ispanijos pietiniame pakraštyje įsikūrusią britų valdomą teritoriją – „britų karūnos kolonija“.

Jungtinės Tautos Gibraltarą laiko kolonijinio valdymo „neautonomine teritorija“, bet Londonas tvirtina, kad tai yra dalis „JK šeimos“. Be to, Gibraltaro gyventojai nori išlikti britų kraštu: per 2002 metų referendumą jie pasisakė prieš pasiūlymą, kad Britanija valdytų teritoriją bendrai su Ispanija.

Gibraltarą, britų dar vadinamą Uola, JK valdo nuo 1713 metų, tačiau Ispanija jau seniai reiškė pretenzijas į šią teritoriją.