Didžiosios Britanijos premjerė pasišaipė iš savo choreografinių gabumų

Didžiosios Britanijos Konservatorių partijos konferencijoje trečiadienį ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) užlipo ant pakylos skambant grupės ABBA melodijai „Dancing Queen“, pademonstravo keletą šokio judesių ir leido partijos kolegoms pasijuokti prieš pradėdama savo svarbią kalbą.

Th. May nerangiai kratė rankas, demonstruodama gana ribotus šokio judesius - primindama daug pašaipų sulaukusį savo bugivugį, sušoktą per kelionę į Afriką anksčiau šiais metais.

Konservatorių partijos nariai Birmingame ją pasitiko šūksniais ir sveikinimais.

Th. May iš pradžių juokaudama prisiminė savo katastrofišką pasisakymą per partijos praėjusių metų konferenciją, kur ji nesiliovė kosėjusi ir per kurią vidury jos kalbos nukrito scenos užsklanda. Tačiau netrukus ji surimtėjo, prisiminusi savo užduotį išsilaikyti prie valdžios vairo, nepaisant dabartinių sunkumų „Brexit“ derybose.