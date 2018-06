D. Trumpas su V. Putinu žada kalbėti apie kišimąsi į JAV rinkimus, Ukrainą ir Siriją

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, jog per liepą įvyksiančias derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ketina aptarti ir svarbias tarptautines problemas, ir įtariamo Rusijos kišimosi į JAV rinkimus klausimą.

„Mes nenorime, kad kas nors kištųsi į mūsų rinkimus“, – paaiškino jis JAV žurnalistams.

Be to, D. Trumpas vėl pareiškė, jog per susitikimą su V. Putinu iškels konfliktų Sirijoje ir Ukrainoje klausimus, praneša JAV žiniasklaida.

Atsakomybę už Krymo prijungimą prie Rusijos jis vėl suvertė savo pirmtakui Barackui Obamai (Barakui Obamai).

„Prezidentas Obama leido tam įvykti“, – pareiškė D. Trumpas.

Galiausiai jis vėl patikino nematąs nieko blogo tame, jog būtų stengiamasi pagerinti santykius su tokiomis šalimis kaip Rusija ir Kinija.