D. Trumpas pasmerkė „gėdingą“ demokratų įstatymų leidėjos pažadą surengti jam apkaltą

Vaizdo įrašui, kuriame matoma, kaip Mičigane išrinkta demokratė Rashida Tlaib (Rašida Tlaib) per vieną renginį po ketvirtadienį įvykusios prisaikdinimo ceremonijos emocingai pareiškia, kad „mes eisime ten ir surengsime apkaltą tam močkrušiui“, išplitus socialiniuose tinkluose, D. Trumpas griežtai atmetė jo nušalinimo galimybę.

„Kaip galėtumėt surengti apkaltą prezidentui, laimėjusiam bene didžiausius visų laikų rinkimus?“ – savo „Twitter“ žinutėje parašė D. Trumpas ir pridūrė, kad demokratai apkaltos galimybę svarsto dėl vienintelės priežasties – „nes jie žino negalintys laimėti 2020 metais“ vyksiančių šalies vadovo rinkimų.

Naujai išrinkta Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi) atrodė nelinkusi smerkti įstatymų leidėjos kalbos.

Spalvingos Kongreso narių ar net prezidentų kalbos nėra jokia naujiena. Pats D. Trumpas vargu ar gali būti laikomas mandagiu kalbėtoju, o praeitais metais pavadino Afrikos valstybes „šūdinomis“ šalimis.

Tačiau paklaustas apie R. Tlaib komentarus, D. Trumpas pareiškė, kad jie buvo „gėdinti“ ir „labai nepagarbūs Jungtinių Amerikos Valstijų atžvilgiu“.

„Manau, ji užtraukė negarbę sau... ir savo šeimai, šitaip kalbėdama“, – pridūrė prezidentas.

R. Tlaib pareiškimas buvo itin pastebimas, nes demokratai tą dieną perėmė Atstovų Rūmų kontrolę po aštuonerių metų opozicijoje. Ši 42 metų įstatymų leidėja yra viena iš karštakošiško būdo, žiniasklaidos dėmesio centre dažnai atsiduriančių žvaigždžių – pavyzdžiui, kaip „radikale“ pasiskelbusi Alexandria Ocasio-Cortez (Aleksandrija Okasijo-Kortes) – siekiančių sudrebinti Vašingtono status quo.

Tokie veikėjai yra nusiteikę daryti spaudimą administracijai, jų nuomone, beveik dvejus metus nuo D. Trumpo inauguracijos piktnaudžiavusiai savo įgaliojimais.

Penktadienį paskelbtoje tviterio žinutėje R. Tlaib, pirmoji į JAV Kongresą išrinkta palestiniečių kilmės amerikietė, parodė dėl savo poelgio nė kiek nesigailinti: „Visada sakau tiesą galingiesiems. #neatsiprašinėjantiAš.“

Tačiau įstatymų leidėja nesutiko atsakyti į žurnalistų klausimus apie jos komentarus.

R. Tlaib sulaukė palaikymo tviteryje, kur penktadienio vakare buvo paskelbta daugiau kaip 110 tūkst. žinučių su grotažyme #ImpeachTheMF ("Apkaltą močkrušiui").

„Cenzūra neužsiimu“

Grįžusiai į Kongreso žemųjų rūmų vadovės postą 78 metų N. Pelosi tenka atsakinga pareiga kontroliuoti D. Trumpą, taip pat savo pačios partijos radikaliuosius elementus.

Penktadienį N. Pelosi stengėsi nesureikšminti R. Tlaib nepagarbaus pareiškimo ir sakė, kad tai galbūt darosi būdinga naujajai politikų kartai.

„Tačiau bet kokiu atveju cenzūra neužsiimu, – ji pareiškė televizijai MSNBC. – Nemanau, kad tai kiek nors blogiau negu yra kalbėjęs prezidentas.“

Respublikonai piktinosi R. Tlaib komentarais ir tvirtino, kad jie atskleidžia demokratų politinio keršto D. Trumpui troškimą.

„Stebėjome, kaip naujokė atsistoja, pavartoja šią kalbą, yra džiugiai sveikinama jų šalininkų, taip pat matome, kaip naujoji pirmininkė nieko jai nesako“, – sakė aukščiausias pagal rangą Atstovų Rūmų respublikonas Kevinas McCarthy (Kevinas Makartis).

„Šis poelgis neturi likti (be atsako)“, – pridūrė jis.

Už apkaltą pasisakantys demokratai argumentuoja, kad prezidentas trukdė vykdyti teisingumą, kai atleido Federalinių tyrimų biuro (FTB) vadovą Jamesą Comey (Džeimsą Komį), šiam nusišalinus nuo tyrimo dėl D. Trumpo rinkimų kampanijos įtariamų ryšių su Rusija. Be to, manoma, kad D. Trumpas vykstant rinkimų kampanijai per savo asmeninį advokatą sumokėjo mažiausiai dviem moterims, kad jos nepaskelbtų jį kompromituojančios informacijos, ir tokiu būdu pažeidė kampanijų finansavimo įstatymus.

Jau seniai D. Trumpą kritikuojanti R. Tlaib raginimus surengti apkaltą prezidentui padarė pagrindiniu savo kampanijos šūkiu. Anksčiau ji buvo sulaikyta už viešosios tvarkos pažeidimą, nes savo šūksniais pertraukinėjo D. Trumpo kalbą per tuomečio respublikonų kandidato į Baltuosius rūmus surengtą mitingą.

„Laikas apkaltos procesui yra dabar“, – ji kartu su kitais autoriais rašė straipsnyje, naujųjų Atstovų Rūmų narių inauguracijos dienos rytą paskelbtą laikraščio „Detroit Free Press“.

Įstatymų leidėjas demokratas Bradas Shermanas (Bredas Šermanas) sutinka su šia pozicija ir ketvirtadienį oficialiai pateikė prašymą surengti apkaltą D. Trumpui. Tačiau bent jau kol kas mažai tikėtina, kad Atstovų Rūmai surengs balsavimą šiuo klausimu.

Net jeigu kai kurie demokratai yra įsitikinę, kad D. Trumpo veiksmai gali būti laikomi „sunkiais nusikaltimais ir šiurkščiais nusižengimais“, N. Pelosi apkaltos tikimybės nesureikšmino ir sakė, kad „aš šio puodo nemaišau“.

Atstovų Rūmų pirmininkė nori, kad specialusis prokuroras Robertas Muelleris (Robertas Miuleris) tvarkingai užbaigtų tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų rinkimus ir numanomo D. Trumpo kampanijos susimokymo su Maskva. Pasak jos, tuomet Kongresas galėtų svarstyti, ar reikia imtis itin rimto žingsnio – inicijuoti apkaltą.