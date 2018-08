A. Cipras: pasibaigus pagalbos programoms, Graikija perima likimą į savo rankas

Graikija „susigrąžino teisę pačiai spręsti savo likimą ir ateitį“, pareiškė vyriausybės vadovas per televiziją transliuotoje kalboje, kurią jis perskaitė Itakės saloje, o ji šiam tikslui buvo pasirinkta kaip aliuzija į Homero „Odisėją“.

Savo kalboje A. Cipras apskritai nevengė aliuzijų į garsųjį Homero epą.

„Šiandien yra atpildo diena, bet taip pat tai yra naujos eros pradžia“, – pareiškė A. Cipras,

Anot jo, Graikija per krizę išgyveno „šiuolaikinę Odisėją“. Šalis per tą laikotarpį patvirtino 65 mlrd. eurų vertės griežto taupymo priemonių ir gyveno „nuolatinės nepaprastosios padėties“ sąlygomis.

A.Cipras siekia pagerinti savo prastus reitingus, kuriuos gerokai pakirto netoli Atėnų praėjusį mėnesį siautėję miškų gaisrai, nusinešę beveik 100 gyvybių.

Itakės saloje gyvena daug A. Cipro partijos „Syriza“ šalininkų. Prieš sakydamas kalbą A. Cipras pasivaikščiojo po salą – tai buvo pirmas kartas nuo gaisrų pradžios, kuomet šalies premjeras viešai susidūrė su jam palankia minia.

„Tai yra pirmieji pasivaikščiojimai po gelbėjimo programos, todėl tai yra malonu, viskas yra malonu. Bet mūsų laukia labai daug darbo“, – žurnalistams pripažino A. Cipras.

Nors trečioji ir paskutinė pagalbos Graikijai programa oficialiai baigėsi pirmadienį, ekspertai įspėja, kad šalies sunkumai dar toli gražu nesibaigė.

Didelė gelbėjimo programų kaina

Europos Sąjunga (ES), Europos Centrinis Bankas (ECB) ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF) per tris gelbėjimo programas 2010, 2012 ir 2015 metais skolų sugniuždytai Graikijai iš viso paskolino 289 mlrd. eurų.

Šalis 2016 ir 2017 metais sugebėjo pasiekti apie 4 proc. biudžeto perteklių, atmetus skolos išmokas, bet šio tikslo buvo siekiama per itin skausmingas mokesčių griežtinimo ir biudžeto karpymo programas. Be to, gelbėjimo programos surišo Graikijos rankas socialinės rūpybos srityje.

Graikija 2019 ir 2020 metams jau priėmė naujas pensijų ir mokesčių lengvatų mažinimo programas, o valstybė po padidinamuoju tarptautinių kreditorių stiklu išliks ir ne vienerius metus po gelbėjimo programos pabaigos.

Nedarbas šalyje krito, bet vis dar laikosi netoli 20 proc. bei yra didžiausias ES.

Socialiniame tinkle „Twitter“ greitai išpopuliarėjo grotažymė „paramithaki“, kuri išvertus iš graikų kalbos reiškia „pasaka“.

A. Cipras antradienį pripažino, kad pasiaukojimas per gelbėjimo programų metus tapo rimtu išbandymu Graikijos demokratijai bei sustiprino kraštutinius dešiniuosius.

Tačiau ministras pirmininkas prižadėjo, kad Graikija „niekada nesugrįš prie deficitų ir bankroto“ bei toliau kovos su korupcija ir nepotizmu.