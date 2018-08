Čekų režisieriai išreiškė palaikymą kalinamam O. Sencovui: paskelbė bado streiką

42 metų Kremliaus kritikas, tikinantis esąs nekaltas, reikalauja paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius ukrainiečius.

Prie pirmos badavimo „pamainos“ prijungė septyni kino kūrėjai.

„Skelbiame penkių dienų bado streiką – nuo šio ryto iki rugpjūčio 25-osios“, – naujienų agentūrai AFP sakė Čekijos režisierių, rašytojų ir dramaturgų asociacijos narys Vitas Janečekas.

„Pradedame šią iniciatyvą, tikėdamiesi, kad prie kitų penkių dienų trukmės ciklų prisijungs kitų žmonių, kol bus išspręsta Sencovo byla“, – pridūrė jis.

O. Sencovas buvo nuteistas už prorusiškų partijų būstinių padegimų Kryme planavimą, kai Rusija 2014 metais aneksavo šį Ukrainai priklausantį Juodosios jūros pusiasalį.

Be to, 2013–2014 metų žiemą jis Kijeve dalyvavo Maidano protestuose, per kuriuos atsistatydino ir pabėgo iš šalies tuometinis prorusiškas prezidentas Viktoras Janukovyčius.

O. Sencovas atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už terorizmą ir prekybą ginklais. Jo bylą kritikuoja Kijevas, Europos Sąjunga ir JAV, o žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ pavadino ją „stalinistine“.

Dviejų vaikų tėvas gauna maistinių medžiagų per lašelinę, skirtą žmonėms, negalintiems valgyti.

V. Janecekas pranešė AFP, kad jis drauge su kolegomis čekais nusprendė pradėti savo akciją simbolinę datą – rugpjūčio 21-ąją. Prieš 50 metų tą dieną sovietų tankai numalšino vadinamąjį „Prahos pavasarį“ – judėjimą už demokratines reformas, įsižiebusį komunistinėje Čekoslovakijoje 1968-aisiais.

„Deja, pasirodo, kad politinės sistemos turi tęstinumą“, – pažymėjo V. Janečekas.