Iš Katalonijos pabėgęs šio Ispanijos regiono prezidentas Carlesas Puigdemont'as (Karlesas Pudždemonas) pirmadienį stos prieš teismą Vokietijoje, praėjus dienai po to, kai buvo sulaikytas šioje šalyje.

Jo sulaikymas Katalonijoje išprovokavo protestų bangą, per kuriuos tūkstančiai separatizmo idėjas remiančių demonstrantų susirėmė su policija.

Ispanijai išdavus tarptautinį arešto orderį, Vokietijos policija sekmadienį sulaikė C. Puigdemontą, kirtusį sieną automobiliu iš Danijos.

C. Puigdemont'as suimtas praėjus penkiems mėnesiams po to, kai jis pabėgo iš šalies į Belgiją. Ispanijos prokurorai po vienašališko Katalonijos nepriklausomybės paskelbimo jam pareiškė kaltinimus maišto kurstymu ir antivyriausybine veikla.

Jo advokatas Jaume Alonso Cuevillasas (Žaumė Alonsas Kueviljasas) sakė, kad buvęs Katalonijos lyderis planavo grįžti iš Vokietijos į Belgiją.

Pirmadienį C. Puigdemont'as stos prieš Vokietijos teismą, kur bus patvirtinta jo tapatybė, o tuomet teisėjas nuspręs, ar palikti jį sulaikytą laukti ekstradicijos.

„Tai įvyks šiandien, tikriausiai popiet“, – naujienų agentūrai AFP sakė Šlėzvigo-Holšteino žemės prokuratūros atstovė.

J. Alonso Cuevillasas šią situaciją pavadino „labai keblia“. Katalonų radijui „Rac1“ jis sakė, kad „labai tikėtina, jog jam nebus leista išvykti iš Vokietijos“.

Sekmadienį į Katalonijos sostinės Barselonos ir kitų regiono miestų gatves išėjo tūkstančiai protestuotojų, nepatenkintų savo buvusio lyderio suėmimu.

Katalonijos policija buvo apsirūpinusi riaušių malšinimo įranga; policija, siekdama neprileisti protestuotojų prie federalinės vyriausybės pastatų Barselonoje, paleido į darbą lazdas.

Be to, pareigūnai paleido kelis įspėjamuosius šūvius, siekdami sulaikyti demonstrantus, kurie policininkų pusėn stūmė didžiulius šiukšlių konteinerius. Kai kurie žmonės apsvaidė pareigūnus stikliniais buteliais, skardinėmis ir kiaušiniais.

Per protestus Barselonoje buvo nesunkiai sužeisti apie 90 žmonių, tarp jų 22 policininkai, nurodė greitosios pagalbos pareigūnai.

Dar septyni žmonės nukentėjo per protestą Leridos mieste, esančiame apie 150 km į vakarus nuo Barselonos, o pietinėje Taragonoje buvo sužeistas vienas asmuo.

Spalį Katalonijai paskelbus nepriklausomybę, Ispanija buvo įstumta į sudėtingiausią per kelis dešimtmečius krizę.

„Dar ne pabaiga“

„Mus pykdo, kad C. Puigdemont'as buvo areštuotas, jis – mūsų aukščiausias atstovas“, – AFP sakė proteste dalyvavusi 22 metų architektūros studentė Judit Carapena (Žudit Karapena).

Ispanijos centrinė vyriausybė neturėtų „švęsti pergalės, nes tai dar nėra separatizmo pabaiga; tai toli gražu ne pabaiga“, pridūrė ji.

Katalonijos parlamento pirmininkas Roger Torrentas (Rožė Torentas) per kreipimąsi, transliuotą per regioninę televiziją paragino gyventojus laikytis rimties.

„Neabejoju, kad Katalonijos visuomenė, kaip ir visada, veiks be smurto“, – pareiškė jis.

Dar devyni katalonų separatistų lyderiai tebėra už grotų dėl jų vaidmens nepavykusiame regiono bandyme atsiskirti nuo Ispanijos.

C. Puigdemont'as buvo suimtas praėjus vos dviem dienoms po to, kai Ispanijos teismas pažadėjo už „maištą“ teisti 13 Katalonijos lyderių, įskaitant ir C. Puigdemont'ą ir jo nominuotą įpėdinį Jordi Turullą (Žordį Turulą). Jeigu jie bus pripažinti kaltais, jiems grės kalėjimas iki 30 metų.

Dar 12 pareigūnų pateikti švelnesni kaltinimai nepaklusimu.

Penktadienį išduodamas tarptautinį arešto orderį C. Puigdemont'ui teisėjas Pablo Llarena (Pablas Ljarena) apkaltino nuverstąjį katalonų lyderį pernai spalį organizavus nepriklausomybės referendumą, nepaisant Madrido draudimo ir „didelės smurtingų incidentų grėsmės“.

Spalio 27-ąją Katalonijai paskelbus nepriklausomybę, Ispanijos centrinė valdžia įvedė tiesioginį regiono valdymą. Nors per gruodį surengtus regioninius rinkimus už Katalonijos nepriklausomybę pasisakančios partijos laimėjo daugumą, joms iki šiol nepavyko suformuoti vyriausybės, nes dauguma lyderių yra arba užsienyje, arba kalėjime.