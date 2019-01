Buvusio „Nissan“ vadovo teismas: autopramonės magnatas neigia kaltę

Į teismą atlydėtas su antrankiais, buvęs autopramonės titanas su užsidegimu gynėsi prieš jam mestus kaltinimus finansiniu neatsakingumu ir sukčiavimu.

64 m. amžiaus C. Ghosnas buvo sulysęs, - jo šeimos teigimu, vyro svoris dėl maisto Tokijo areštinėje sumažėjo 20 kg. C. Ghosnas teisme pasirodė vilkėdamas švarką be kaklaraiščio ir avėdamas tamsiai žalias plastikines šlepetes.

„Aš buvau melagingai apkaltintas ir neteisėtai sulaikytas remiantis kaltinimais be jokio pagrindo“, - Tokijo apygardos teismui sakė C. Ghosnas.

Ilgus dešimtmečius besitęsusioje karjeroje, C. Ghosno teigimu, jis „visada dirbo principingai“ ir niekada nebuvo apkaltintas netinkamu elgesiu. „Veikiau garbingai, teisėtai ir sąžiningai bei turėjau atitinkamų įmonės vadovų pritarimą“, - savo nekaltumą pabrėžė sukčiavimu įtariamas magnatas.

Antradienio teismo posėdis nustebino apžvalgininkus, kai C. Ghosno advokatai priminė retai prisimenamą Japonijos konstitucijos straipsnį, kuriuo teisininkai privertė teismą paaiškinti pratęsto C. Ghosno arešto priežastis.

Teisėjas Yuichis Tada garsiai perskaitė kaltinimus C. Ghosnui ir pareiškė, kad autopramonės magnato sulaikymas buvo pratęstas dėl galimo C. Ghosno slapstymosi ir nerimo, kad jis gali bandyti paveikti liudininkus ar sunaikinti įrodymus.

„Įtariamasis turi ryšių užsienio šalyse ir gali pabėgti“, - sakė Y. Tada.

Tokį teisėjo paaiškinimą Go Kondo, vienas iš C. Ghosno advokatų, atmetė: „Nėra jokios grėsmės, kad jis pabėgs. C. Ghosnas yra Prancūzijos bendrovės „Renault“ generalinis direktorius, geria žinomas žmogus, todėl jam slapstytis būtų itin sunku“.

C. Ghosnas bus sulaikytas mažiausiai iki sausio 11 d.

Japonijos autopramonės titanas susidūrė su kaltinimais sukčiavimu ir finansiniu neatsakingumu. Prokurorai kaltina C. Ghosną 2010-2015 metais nedeklaravus maždaug 5 mlrd. jenų (40,1 mln. eurų) pajamų. Teisėsaugos institucijos taip pat įtaria, kad C. Ghosnas tęsė sukčiavimą ir 2016-2018 m.

Taip pat Japonijos teisėsauga kaltina C. Ghosną nurašius asmenines valiutos keitimo išlaidas jo vadovaujamai bendrovei „Nissan“.

Tačiau pats C. Ghosnas teisme neigė visus jam pareikštus kaltinimus: „Niekada negavau jokių nedeklaruotų pajamų iš „Nissan“.

Itin gerai autopramonės pasaulyje žinomas C. Ghosnas yra vertinamas dėl jo darbo iš finansinės duobės ištraukiant „Nissan“. Taip pat magnato pastangomis sukurtas „Nissan“, „Renault“ ir „Mitsubishi Motors“ aljansas, pardavimais pralenkiantis visus konkurentus.

C. Ghosnas tikino, kad „Nissan“ sėkmės sukūrimas jam buvo „didžiausias gyvenimo džiaugsmas, neskaitant šeimos“. Tačiau jo areštas aptemdė didžiulį automobilių gamintojų aljansą: „Nissan“ ir „Mitsubishi Motors“ jau atleido C. Ghosną iš valdybos pirmininko pareigų, tuo tarpu „Renault“ laukia galutinio teismo nuosprendžio.