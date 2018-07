Britanijos premjerė sutiko su svarbiomis griežtojo „Brexit“ šalininkų pataisomis

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) pirmadienį sutiko su muitinės įstatymo pataisomis, pateiktomis griežtojo „Brexit“ šalininkų, nepritariančių vyriausybės vadovės planui laikytis „bendro taisyklių rinkinio“ su Europos Sąjunga, kai šalis išstos iš bloko.

Dauningo gatvės atstovas sakė, kad vyriausybė nesipriešins šioms pataisoms, nes jos atrodo atitinkančios premjerės planą, išdėstytą praeitą savaitę paskelbtoje oficialioje baltojoje knygoje.

Tačiau kritikai sako, kad Th. May nusileido spaudimui, daromam „Brexit“ šalininkų, norinčių, kad dauguma ryšių su ES būtų nutraukti. Pasak oponentų, siūlomi pakeitimai smarkiai apribos Th. May gebėjimą įgyvendinti planą, paskatinusį atsistatydinti iš jos kabineto du griežtosios linijos šalininkus.

Pataisomis siekiama apriboti vyriausybės galimybes įdiegti Th. May palaikomą muitų sistemą, turinčią padėti išlaikyti glaudžius ryšius su Europa. Šias pataisas pasiūlė Europos tyrimų grupė – Th. May Konservatorių partijos analitinis padalinys, vadovaujamas įstatymų leidėjo Jacobo Reeso-Moggo (Džeikobo Riso-Mogo).

Tuo metu konservatorių partijos įstatymų leidėja Anna Soubry (Ana Subri), nepritarianti griežtajam „Brexit“ – tai yra, kad Didžioji Britanija paliktų ES be prekybos sutarties – sakė, jog vyriausybės pritarimas minimoms keturioms pataisoms reiškia, kad šiuo metu Britaniją faktiškai valdo J. Reesas-Moggas.

Be to, Th. May pirmadienį sulaukė aštrios kritikos iš vienos buvusios kabineto narės, paraginusios surengti naują referendumą dėl „Brexit“. Tačiau premjerės komanda šį pasiūlymą iškart atmetė.

Buvusi švietimo sekretorė Justine Greening (Džastin Grining) sakė, kad Jungtinės Karalystės parlamentas dėl šio priešinančio klausimo yra patekęs į „aklavietę“. Ji teigė, kad kartu su kitais įtakingais torių įstatymų leidėjais palaiko pakartotinio plebiscito idėją.

J. Greening sakė, kad tuo atveju, jeigu sumanymui surengti naują referendumą būtų pritarta, ji agituotų už Britanijos pasilikimą Europos Sąjungoje.

Pirmadienio įvykiai padidino spaudimą į keblią padėtį patekusiai Th. May. Jos partija yra smarkiai susiskaldžiusi ir neturi daugumos parlamente.

Praeitą savaitę vyriausybės paskelbta „Brexit“ strategija, numatanti, kad po išstojimo Britanija iš dalies laikytųsi ES prekybos taisyklių, papiktino norinčius visiško atsiskyrimo, net jeigu tai gali skaudžiai smogti ekonomikai.

Per Farnboro tarptautinės aviacijos parodos atidarymą Th. May gynė savo planą. Premjerė sakė, kad jis apsaugotų gyvybiškai svarbias darbo vietas aviacijos pramonėje ir padėtų išlaikyti šalies pozicijas šiame sektoriuje.

Šis klausimas yra opus, nes Europos aviacijos milžinė „Airbus“ birželį užsiminė turėsianti iš naujo svarstyti savo tolesnės veiklos Britanijoje planus, jeigu „Brexit“ susitarimas nebus pasiektas.

Th. May sakė, kad baltojoje knygoje išdėstyta „Brexit“ strategija atsižvelgia į 52 proc. rinkėjų, per 2016 metų birželį surengtą referendumą balsavusių už „Brexit“, valią – ir tuo pačiu apsaugo pramonę bei nacionalinio saugumo interesus.

Premjerės autoritetas reikšmingai susilpnėjo atsistatydinus užsienio reikalų sekretoriui Borisui Johnsonui (Borisui Džonsonui), „Brexit“ sekretoriui Davidui Davisui (Deividui Deivisui) ir keliems žemesnio ranko pareigūnams, nepritariantiems Th. May planui dėl išstojimo.

Tikėtina, kad šie nesutarimai pasireikš ir antradienį, kai vyks debatai dėl kitos prekybos sutarties.