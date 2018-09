B. Johnsono pastaba apie „Brexit“ „savižudžio liemenę“ sukėlė kolegų pasipiktinimą

Dėl šios kritikos ir B. Johnsono pavartotų frazių nesutarimai dėl „Brexit“ valdančiojoje konservatorių partijoje dar padidėjo.

„Brexit“ tvirtai palaikantis B. Johnsonas iš Th. May vyriausybės pasitraukė liepos mėnesį, atmetęs jos pasiūlymą išlaikyti glaudžius ekonominius ryšius su ES po to, kai Didžioji Britanija kitąmet išstos iš bloko. Savaitraštyje „Mail on Sunday“ pasirodžius jo straipsniui, ėmė dar plačiau sklisti kalbos, kad jis planuoja varžytis su Th. May dėl konservatorių partijos lyderio posto.

Pasak B. Johnsono, Th. May planas, pagal kurį Jungtinė Karalystė ir toliau paisytų ES reglamentų mainais į laisvą prekybą prekėmis, yra „pažeminimas“, kuris prilygsta „sutikimui priimti ES taisykles neturint jokios teisės dalyvauti jas rengiant“.

Jis taip pat pažymėjo, jog sutikdami, kad Šiaurės Airija liktų muitų sąjungoje ir tokiu būdu būtų išvengta „kietos sienos“ su ES priklausančia Airija, „ant Didžiosios Britanijos konstitucijos užmovėme savižudžio liemenę, o detonatorių perdavėme“ Europos Sąjungai.

Užsienio reikalų ministras Alanas Duncanas (Alanas Dankanas) tviteryje parašė, jog šios pastabos yra „vienas bjauriausių momentų šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos politikoje“ ir tai turėtų būti „Boriso Johnsono politinės karjeros galas“.

Konservatoriams atstovaujantis įstatymų leidėjas ir buvęs karininkas Tomas Tugendhatas (Tomas Tagendhetas) tviteryje parašė, jog yra matęs mirtininko sprogdinimo Afganistane padarinius ir „lyginti su tuo ministrę pirmininkę nėra juokinga“. Jis pažymėjo, kad B. Johnsonui reikėtų „suaugti“.

Vešlia išsitaršiusia šukuosena garsėjantis B. Johnsonas yra populiarus, bet prieštaringai vertinamas veikėjas, kuris yra žinomas dėl neretai vartojamų lotyniškų posakių ir nusišnekėjimų.

Pavyzdžiui, Papua Naujosios Gvinėjos gyventojus jis yra pavadinęs kanibalais ir pareiškęs, kad Liverpulio gyventojai yra pernelyg įsijautę į aukos vaidmenį. Praėjusį mėnesį jis sulaukė kritikos už tai, kad visą veidą dengiančius šydus dėvinčias musulmones palygino su „pašto dėžutėmis“.

Po 2016 metais įvykusio referendumo dėl tolesnės Didžiosios Britanijos narystės Europos Sąjungoje B. Johnsonas pasitraukė iš kovos dėl konservatorių partijos lyderio posto, kuris tuomet atiteko Th. May. Tačiau stebėtojai mano, kad jo vis dažnėjantis ministrės pirmininkės puldinėjimas rodo, jog jis nori antrą kartą pamėginti užimti šias pareigas.

Daugelis mano, jog tuo atveju, jeigu stringančiose derybose su ES dėl „Brexit“ nebus pasiekta didesnės pažangos, iššūkis Th. May vadovavimui gali būti mestas visai netrukus. Iš ES Didžioji Britanija turi pasitraukti kovo 29 dieną, tačiau derybos dėl išstojimo yra įstrigusios, nes konservatorių partija neturi vieningos nuomonės dėl to, kokių ryšių turėtų būti siekiama su bloku.

B. Johnsonas ir kiti vadinamojo kieto „Brexit“ šalininkai nori, kad Didžioji Britanija visiškai atsiskirtų nuo bloko ir galėtų sudaryti naujas prekybos sutartis su viso pasaulio šalimis. Tuo tarpu tokios pozicijos priešininkai sako, jog tai gerokai pakenks ekonomikai, nes atsiras kliūčių prekybai su ES – didžiausia Jungtinės Karalystės prekybos partnere.

B. Johnsono pavardė laikraščių antraštėse sekmadienį atsidūrė ir dėl jo asmeninio gyvenimo. Bulvariniai laikraščiai rašo apie jo santykius su viena buvusia Konservatorių partijos darbuotoja.

Dėl asmeninių santykių B. Johnsonas jau yra turėjęs problemų. 2004 metais jis buvo atleistas iš Konservatorių partijos pirmininko pavaduotojo posto, nes melavo apie savo nesantuokinius ryšius.

Praėjusią savaitę B. Johnsonas ir jo žmona Marina Wheeler (Marina Viler) paskelbė, jog po 25 santuokos metų nusprendė skirtis. Yra manančiųjų, jog sprendimą dėl skyrybų jis priėmė siekdamas nutildyti galimas kalbas apie jo privatų gyvenimą prieš partijos lyderio rinkimų kampanijos pradžią.