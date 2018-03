Atleistasis JAV veteranų reikalų sekretorius kritikuoja D. Trumpo administraciją

Anot D. Shulkino, kai kurie prezidento administracijos veikėjai planuoja privatizuoti sveikatos priežiūros paslaugas veteranams ir jis buvo atleistas, nes tokiems planams nepritaria.



D. Trumpas trečiadienį pakeitė D. Shulkiną Baltųjų rūmų gydytoju kontradmirolu Ronny'iu Jacksonu.



Dienraščio „The New York Times“ skiltyje atleistasis sekretorius rašė: „Rengiantis palikti vyriausybę manęs neapleidžia viena mintis: tarnauti savo šaliai neturėtų būti taip sunku.„



Pasak jo, pastaraisiais mėnesiais „atmosfera Vašingtone tapo tokia toksiška, chaotiška, nepagarbi ir griaunama, kad tapo nebeįmanoma atlikti svarbių darbų, kurių reikia mūsų veteranams ir kurių jie nusipelno“.



JAV įprasta, kad iš pareigų pasitraukiantys sekretoriai padėkoja prezidentui už suteiktą galimybę tarnauti savo šaliai, tačiau D. Shulkinas pabrėžtinai vengė net užsiminti apie D. Trumpą.



Veteranų reikalų sekretoriaus atleidimas papildė ir taip jau ilgą atleistų ar savo noru pasitraukusių D. Trumpo administracijos narių sąrašą.



Vien šį mėnesį prezidentas atleido valstybės sekretorių Rexą Tillersoną bei nacionalinio saugumo patarėją Herbertą Raymondą McMasterį. Be to, iš pareigų pasitraukė vyriausiasis prezidento patarėjas ekonomikos klausimais Gary'is Cohnas ir Baltųjų rūmų komunikacijos vadovė Hope Hicks.