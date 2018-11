Armėnijos parlamentas antrąkart neišrinko premjero ir buvo paleistas

Šis žingsnis reiškia, kad šalies laukia pirmalaikiai rinkimai.

Spalio 16 dieną premjeras Nikolas Pašinianas paskelbė atsistatydinantis, siekdamas, kad parlamentas būtų paleistas ir kad būtų surengti pirmalaikiai rinkimai.

Pirmasis balsavimas dėl premjero kandidatūros įvyko spalio 24 dieną. Tąsyk N. Pašinianas, kuris yra vienintelis kandidatas, nebuvo išrinktas.

Šįkart kitų kandidatų irgi neatsirado, bet Nacionaliniame Susirinkime nebuvo nei balsavusių už N. Pašinianą, nei prieš jį nusistačiusių. 13 įstatymų leidėjų paskelbė susilaikantys.

Po šios procedūros N. Pašinianas savo „Facebook“ žinutėje rašė: „Armėnijos parlamentas paleistas įstatymo galia. Sveikinu.“

Pagal šalies konstituciją, atsistatydinus premjerui ir vyriausybei parlamento frakcijos privalo per septynias dienas pasiūlyti vyriausybės vadovo kandidatūrą. Jeigu ministras pirmininkas per pirmąjį balsavimą neišrenkamas, po savaitės turi įvykti antrasis. Jeigu premjeras neišrenkamas ir per antrąjį balsavimą, parlamentas automatiškai paleidžiamas.

Pirmalaikiai rinkimai galėtų būti surengti ne anksčiau kaip per 30 ir ne vėliau kaip 45 dienas po Nacionalinio Susirinkimo paleidimo.

Jeigu parlamentas paleidžiamas, rinkimų dieną paskiria prezidentas.

N. Pašinianas prieš balsavimą parlamente ketvirtadienį sakė, kad nauji rinkimai galėtų būti surengti gruodžio 9 dieną.

Anksčiau Nacionalinio Susirinkimo administracijos vadovo pavaduotojas Arsenas Babajanas sakė naujienų agentūrai „Interfax“, kad priėmus sprendimą paleisti parlamentą, visi jo deputatų įgaliojimai išlieka iki naujos sudėties asamblėjos pirmojo posėdžio.

N. Pašinianas į valdžią atėjo gegužės mėnesį, po kelias savaites vykusių protestų, kuriems jis vadovavo. Protestai privertė atsistatydinti ankstesnį premjerą.

Pirmalaikių rinkimų šiais metais N. Pašinianas siekia norėdamas atimti mandatus iš daugumą tebeturinčių savo priešininkų.

Buvęs žurnalistas N. Pašinianas pasinaudojo visuomenės pykčiu dėl valdant ankstesnei vyriausybei išplitusio skurdo, didelio nedarbo ir išsikerojusios korupcijos.