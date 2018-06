Analitikai: visų kriptovaliutų vertė nusmuko jau beveik dvigubai

Per kiek daugiau nei pusantro mėnesio visų kriptovaliutų vertė pasaulyje smuko beveik dvigubai ir toliau krinta.

Savaitinėje apžvalgoje „RoboMarkets LTD“ analitikai skelbia, kad praėjusią savaitę bendra visų kriptovaliutų vertė per savaitę sumažėjo 9,36 proc. – nuo 277,8 iki 251,8 mlrd. JAV dolerių. O nuo gegužės pradžios, kai prasidėjo nuosmukis, kriptovaliutų vertė sumažėjo beveik dvigubai.

„Kriptovaliutų rinkoje matomas tendencingas vertės kritimas, kuris prasidėjo nuo šių metų gegužės 5 dienos, kai bendra visų kriptovaliutų vertė tada siekė 466,1 mlrd. JAV dolerių. Per šį laikotarpį kriptovaliutų kapitalizacija sumenko net 45,98 proc.“, – rašoma apžvalgoje.

Bitcoinas JAV dolerio atžvilgiu per savaitę susilpnėjo 4,75 proc., eteriumas – 8,99 proc., riplas – 7,96 proc., „Bitcoin Cash“ – 10,73 proc., litecoinas JAV dolerio atžvilgiu per savaitę susilpnėjo 15,17 proc.

Šiuo metu pasaulyje priskaičiuojamos 1586 skirtingos kriptovaliutos.

Akcijų rinkoje Europoje geriausius rezultatus praėjusią savaitę fiksavo Makedonijos indeksas „MBI 10“, kuris sustiprėjo 6,02 proc. Blogiausiai sekėsi Suomijos indeksui „OMX Helsinki 25“, kuris susilpnėjo 3,28 proc.

Reuters/Scanpix nuotr.

JAV „Dow Jones“ indeksas praėjusią savaitę susilpnėjo 2,03 proc., „S&P 500“ – 0,89 proc., o „Nasdaq 100“ indeksas susilpnėjo 0,80 proc.

Tuo metu „FTSE 100“ (Didžiosios Britanijos) indeksas praėjusią savaitę sustiprėjo 0,63 proc., DAX (Vokietijos) indeksas susilpnėjo 3,31 proc. „CAC 40“ (Prancūzijos) indeksas smuko 2,08 proc., „IBEX 35“ (Ispanijos) – 0,60 proc., o „OMX VILNIUS“ (Lietuvos) indeksas praėjusią savaitę susilpnėjo 0,55 proc.

„NIKKEI 225“ (Japonijos) indeksas praėjusią savaitę susilpnėjo 1,45 proc., „SHANGHAI 50“ (Kinijos) indeksas sustiprėjo 1,20 proc.

„Praėjusią savaitę valiutų rinkoje išsiskyrė Japonijos jena, kuri savo pozicijas stiprino prieš visas pagrindines valiutas. Šiam reiškiniui daugiausiai įtakos turėjo geresni, negu tikėtasi, ekonominiai duomenys iš Japonijos. Prekybos balansas gegužės mėnesį siekė 578 mlrd. JAV dolerių, nors ekonomistai tikėjosi, kad šis rodiklis bus neigiamas. Metinė infliacija šalyje – 0,1 proc. didesnė, negu prognozuota, ir šiuo metu siekia 0,7 proc.“, – skelbia analitikai.

JAV dolerio indeksas DXY, kurį sudaro JAV dolerio ir šešių pagrindinių valiutų krepšelis, per savaitę susilpnėjo 0,12 proc.

Euras dolerio atžvilgiu per savaitę sustiprėjo 0,07 proc., svaras dolerio atžvilgiu per savaitę susilpnėjo 0,13 proc. JAV doleris Japonijos jenos atžvilgiu per savaitę susilpnėjo 0,96 proc., Šveicarijos franko – 0,65 proc.

Euras Didžiosios Britanijos svaro atžvilgiu sustiprėjo 0,18 proc., euras Japonijos jenos atžvilgiu susilpnėjo 0,75 proc.

Žaliavų rinkoje, pasak analitikų, dėmesio sulaukė naftos kartelio susitikimas.

„Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) narės penktadienį vykusiame susitikime susitarė padidinti naftos gavybą. OPEC nariai ir jų partneriai sutarė nuo liepos mėnesio gavybą didinti 1 mln. barelių per dieną“, – rašo analitikai.

Energetikos sektoriuje praėjusią savaitę labiausiai brango nafta JAV – 4,42 proc., labiausiai atpigo dujos – 1,37 proc.

Žemės ūkyje praėjusią savaitę labiausiai brango arbata (5,30 proc.), daugiausiai pigo kakava (2,66 proc.).

Metalų sektoriuje labiausiai atpigo paladis – 3,64 proc.

„Brent“ nafta praėjusią savaitę atpigo 0,55 proc., auksas smuktelėjo 0,59 proc., sidabras pabrango 0,26 proc.

„RoboMarkets“ pateikta informacija nėra patarimas pirkti, parduoti ar kitaip disponuoti finansinėmis priemonėmis ir yra tik informacinio pobūdžio.