Šimtas gramų reklamos

Ligos priežastys – sugriauti kolūkiai, demokratijos baimė ir patologiškas noras kištis ne į savo reikalus. Plitimo būdas lytinis – įkišant balsavimo biuletenį į dėžės skylę. Paradoksalu, bet vienintelis vaistas nuo šios ligos buvo alkoholis – stiklas vyno ar kito gėrimo gebėdavo laikinai sugrąžinti sveiką protą sergančiajam.

Kas galėjo pagalvoti, jog ateis tokios dienos, kai blaivumas asocijuosis su bukaprotiškumu? Užfiksuota ir tai, jog dėl įvairių priežasčių alkoholio negalinčius vartoti žmones anų laikų žiniuoniai gydydavo dainomis, kuriose minima ši substancija. Svarbiausios iš jų buvo šios:

1. Johnas Lee Hookeris "One Bourbon, One Scotch, One Beer" (1966). Manoma, jog dažnai išminčiai gaivindavo kliedinčiuosius J.L.Hookerio atliekama bliuzo daina "Vieną burbono, vieną škotišką, vieną alaus". Šį kūrinį dar 1953 m. parašė ir išleido dainininkas Josephas Amos Milburnas (1927–1980). Lyrinis kūrinio subjektas po nenusisekusių romantinių santykių trokšta nusigerti.

2. "The Doors" "Alabama Song (Whisky Bar)" (1967). Tikrai yra žinoma, jog sergančiųjų grąžinimui į normalią būtį ne tik senoliai, bet ir rimti gydytojai naudodavo šią nuostabią "The Doors" dainą, kuri dar žinoma "Moon of Alabama" ("Alabamos mėnulis"), "Moon over Alabama" ("Mėnulis virš Alabamos") ir "Whisky Bar" ("Viskio baras") pavadinimais. Šios dainos istorija taip pat labai įdomi. Dar XX a. trečiajame dešimtmetyje vokiečių kompozitorius Kurtas Julianas Weillas (1900–1950) ir dramaturgas Bertoltas Brechtas (1898–1956) sukūrė politinės satyros operą "Mahagonijos miesto gimimas ir nuosmukis" ("Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny"), kuri pirmą kartą buvo atlikta 1930 m., o vėliau uždrausta nacių ir nerodyta iki pat XX a. septintojo dešimtmečio. Kūrinyje buvo ir ši džiazo stiliaus daina, kurioje lyrinis subjektas prašo parodyti kelią kito viskio baro link ir neklausinėti: "Kodėl?"

3. "The Rolling Stones" "Loving Cup" (1972). "Duok man šiek tiek atsigerti iš savo žaviojo puodelio, tik vieną stiklą ir krisiu girtas", – šaukia lyrinis subjektas Micko Jaggerio balsu. Galima teigti, jog visa tai – metafora, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, jog ši "The Rolling Stones" daina, kaip ir kiti kūriniai dviejų plokštelių albume "Exile on Main St." (1972), buvo sukurta tais laikais, kai alkoholis buvo mažiausiai pavojinga substancija, kurią vartojo grupės nariai, todėl ji pati savaime gebėdavo numalšinti silpnaprotystę.

4. Curtis Mayfieldas "Pusherman" (1972). 1972 metais afroamerikiečių verslininkų iniciatyva buvo pastatytas kriminalinis veiksmo filmas apie narkotikų platintojų pasaulį. Filmas buvo šiaip sau, bet specialiai jam sukurtos atlikėjo C.Mayfieldo dainos tapo pripažinta klasika. Nors daina "Pusherman" ("Stumdytojas") kalba apie narkotikų prekeivius, ji tinka ir visiems kitiems "verslininkams" – tiek naminės degtinės gamintojams, tiek žmonėms, platinantiems žurnalus su nelegalia alkoholio reklama. Pasakojama, jog ši daina ligoniams būdavo tarsi šviesa tunelio gale.

5. AC/DC "Have a Drink on Me" (1980). Viskis, džinas, brendis, pigus vynas, tekila, muštynės ir t.t. ir t.t. Štai kuo gyvena dainos herojus, kuris primena mums linksmintis čia ir dabar ir nesirūpinti dėl sąskaitos, kurią teks sumokėti, nes galima tą padaryti ir pragare. Atrodo, jog linksma daina šlovina nesveiką gyvenimo būdą, tačiau šis kūrinys yra savotiškas in memoriam grupės dainininkui Bonui Scottui, kuris 1980 m. mirė sunkiai apsinuodijęs alkoholiu. Nepaisant liūdno konteksto, gydytojai pabrėžia, jog gydyti blaiviajai silpnaprotystei ši daina puikiai tinka.

6. "The Pogues" ir Kirsty MacColl "Fairytale of New York" (1988). "Niujorko pasaka" – ne tik daina apie alkoholį ir narkotikus, tai ir pati pankiškiausia visų laikų Kalėdų daina, kupina airiškos liaudies muzikos motyvų. Šis kūrinys – alkoholiko ir narkomanės apsižodžiavimai, tarp kitko primenantys, jog šiandien yra Kalėdos. Juodai baltą filmą primenančiame klipe galime išvysti blaivyklos-areštinės sienas ir jos nuolatinius gyventojus, kurių kvapas jaučiamas iš už ekrano. Svarbu prisiminti, jog vyrišką partiją atliekantis Shane‘as MacGowanas (1957) pats gimė per Kalėdas ir didžiąją gyvenimo dalį toli gražu nebuvo sveiko gyvenimo būdo propaguotojas.

7. Snoop Dogg "Gin and Juice" (1993). Tuos, kuriems nepadėdavo rokas, senoliai gydydavo hiphopu. Su šia daina pacientai gaudavo ne tik dozę džino su sultimis, bet ir nemenką porciją marihuana atskiesto bręstančios žmogžudystės grotesko.

8. "Oasis" "Cigarettes and Alcohol" (1994). O štai šioje britų jaunimo odėje klausytojai rasdavo ne tik alkoholį ir cigaretes, minimus pavadinime, bet ir iš "T-REX" kūrinio "Get it On" (1971) pavogtą melodiją bei nemenką dozę kokaino. Pastebėta, jog tiek ankstesnė hiphopo daina, tiek šis "Oasis" kūrinys puikiai padėdavo jaunesniems pacientams, užfiksuota, jog net žalių, rudų ir raudonų dėmių ant jų kūnų sumažėdavę.

9. "Chumbawamba" "Tubthumping" (1997). Vyresnio amžiaus pacientams, kurie nuo blaiviosios silpnaprotystės imdavo kliedėti apie gerą gyvenimą sovietmečiu, gydytojai atlikdavo šią dainą, mat joje dainuojama apie gyvenimu nusivylusį marksistą-anarchistą, kuris suvokia pralaimėjęs karą laisvajai rinkai ir aprauda senas geras dienas gerdamas viskį, degtinę, silpną alų ir sidrą bei dejuodamas savo pašnekovui: "Oi, Deni, Deni, berniuk."

10. "Queens of the Stone Age" "Feel Good Hit of the Summer" (2000). Visą dainą sudaro septyni žodžiai: nikotinas, valiumas, vicodinas, marihuana, ekstazis, alkoholis, kokainas. Šis kūrinys būdavo pasitelkiamas ypač sunkiais klinikiniais atvejais.