Raseiniai – patirtoji ateitis

Manau, kad Christopheris Alexanderis yra žmogus, kuris apie žmogaus gyvenamąją aplinką yra rašęs geriausiai, kartu su kolegomis sugebėjo ją aprėpti išsamiausiai, bet vis tiek itin paprastai ir aiškiai. Jo veikalai "The Pattern language" ar "Timeless way of the building" primena savotišką architektūros (plačiausia šios sąvokos prasme) šventraštį: daugelis teiginių yra antropologiški, tai yra ne tik universalūs ir tinkantys visiems laikams, bet ir aiškiai patikrinti praėjusių laikų. Ir tai, be jokios abejonės, nėra išversta į lietuvių kalbą. Na, bent jau kiek aš žinau. Užtat yra išverstas Richardas Florida.