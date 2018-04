Patarimai perkant pirmąjį būstą

Pirmasis patarimas – į būsto įsigijimą pažvelgti plačiau. Nemaža dalis būsimųjų pirkėjų, ieškodami savo svajonių būsto, skuba pasinerti į nekilnojamo turto skelbimų portalus arba naujų būsto projektų tinklalapius. Toks metodas padės užčiuopti pulsą rinkoje, tačiau gana dažnai taip rizikuojama „susižavėti“ vienu konkrečiu objektu ir pamiršti apie kitus veiksnius, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nesusiję.

Naujo būsto paieškas geriausia pradėti nuo individualių ir šeimos poreikių įvardijimo bei įvertinimo, kaip jie galėtų pasikeisti ilgesnėje, pavyzdžiui, 10 metų perspektyvoje. Jei artimiausiu metu planuojate šeimos pagausėjimą, galbūt iš karto verta rinktis didesnio ploto būstą ramesniame rajone. Arba jei pagrindinį dėmesį artimiausiais metais ketinate sutelkti į savo karjerą, jums greičiausiai bus patogesnis mažesnis būstas, esantis arčiau centro. Jei šiuo metu gyvenate vienas ir jus toks pasirinkimas tenkina, galbūt jums šiuo metu geriausias sprendimas yra būsto nuoma, o būsto įsigijimas dar palauks.

Siekiant susidaryti išsamų vaizdą, reikėtų atsižvelgti ir į situaciją NT rinkoje. Tai nereiškia, kad turite laukti rinkos nuosmukio, bet veikiau vertinti bendrą būstų pasiūlą ir įsitikinti, kad rinktis yra iš ko. Kai rinkoje yra platus būsto pasirinkimas, bus lengviau rasti jums tinkantį variantą, be to, galėsite drąsiau pasiderėti dėl galutinės kainos.

Jeigu tinkančio varianto neaptikote, nepulkite pirkti jūsų esminių reikalavimų neatitinkančio varianto. Tyrimai rodo, kad lietuviai būstą yra linkę keisti itin retai. Tad tikėtina, kad jame gyvensite ne vienerius metus − tai ilgalaikis pirkinys. Atsiribokite nuo aplinkos spaudimo, nepraraskite iniciatyvos ir toliau domėkitės jums įdomių NT vystytojų ateities projektais ar jums patinkančių miesto vietų plėtra – galbūt jūsų svajonių būstas iškils per artimiausius metus.

Kitas patarimas, kurį įsigijusieji būstą duotų būsimiems pirkėjams – tai visapusiškas jo kainos įvertinimas. Kadangi būstas daugeliui žmonių yra brangi ir ilgalaikė investicija, žvelgiant tik į galutinę jo kainą ne visada lengva suprasti, kokią įtaką sprendimas įsigyti būstą gali turėti kasdieniams finansams.

Kai būstas perkamas pasitelkus banko finansavimą, pirmas svarbus dalykas yra pradinis įnašas, turintis sudaryti bent 15 proc. įsigyjamo turto vertės. Kitas svarbus dalykas yra jūsų pajamų ir visų finansinių įsipareigojimų santykis. Būsto paskolos įmokos kartu su kitais finansiniais įsipareigojimais, jeigu tokių yra, negali viršyti 40 proc. mėnesio pajamų. Jei įsigyjamas mažiau likvidus būstas, pradinis įnašas gali būti ir didesnis nei 15 proc., o paskolų įmokos turėtų neviršytų 30 proc. jūsų pajamų.

Šalia būsto kainos, kurią turite sumokėti pardavėjui, taip pat įtraukite ir su turto vertinimu, sutarties ir notaro mokesčiais susijusias išlaidas. Jei būstui įsigyti lėšų skolinatės iš banko, nereikia pamiršti ir palūkanų. Be to, jei perkate neįrengtą būstą ar tokį, kuriam reikalingas remontas, tam taip pat turite numatyti lėšų iš anksto. Ne vienas esame girdėję istorijų, kaip planai įsirengti svajonių namus taip ir liko svajonėmis dėl nepamatuoto finansinio optimizmo. Todėl visomis būsimomis su būsto įsigijimu susijusiomis išlaidomis reikėtų pasidomėti iš anksto ir sudaryti finansinį planą. Kiek ir kam reikės išleisti, kiek galėsite pasiskolinti, o kiek – per tam tikrą laiką susitaupyti patys.

Trečias patarimas – geriau pasidomėti pačiu įsigijimo procesu, kuris susideda iš įvairių etapų ir gali tęstis vieną mėnesį ar ilgiau. Priklausomai nuo pasirinkto būsto, procesas šiek tiek skiriasi, todėl išsamiausią informaciją gausite paskambinę į banką ar užsiregistravę gyvam susitikimui su banko specialistu. Verta atsiminti, kad įsigyjant būstą su paskola, jums greičiausiai reikės atlikti turto vertinimą, pateikti paraišką bankui dėl paskolos, o sulaukus teigiamo atsakymo pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį, įregistruoti turto nuosavybę ir įkeisti turtą. Turintiems nepilnamečių vaikų dar teks pasirūpinti teismo leidimu dėl būsto įkeitimo.

Paskutinysis patarimas, galiojantis visais atvejais, kuomet reikia priimti reikšmingus sprendimus –neskubėkite. Kuo daugiau laiko skirsite savo poreikiams ir galimybėms įvertinti, kuo išsamiau išanalizuosite situaciją rinkoje ir įvairius būsto variantus, tuo didesnė tikimybė, kad jūsų sprendimas bus gerai pasvertas, ir išsirinktas būstas ir tiks, ir patiks.