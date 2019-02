Ką verta atsiminti keliaujant į užsienį su banko kortele?

Daugeliu atvejų keliaujant į užsienį grynųjų pinigų vežtis su savimi nebėra reikalo – net ir atokiose pasaulio šalyse populiarėja atsiskaitymas kortele, o prireikus grynųjų pinigų galima jų pasiimti ir vietoje iš bankomato. SEB banko klientai jau gali naudotis jiems pagal paslaugų planą priklausančiu nemokamu grynųjų pinigų limitu imdami jų iš bet kurio pasaulio bankomato. Taigi jiems keliaujant į užsienį nebėra reikalo vietine valiuta pasirūpinti iš anksto: neviršydami nustatyto limito, pavyzdžiui, 550 eurų, jie gali be papildomų mokesčių bankui išsigryninti pinigų ir Lietuvoje, ir bet kurioje užsienio šalyje.

Pastaruoju metu ne euro zonos valstybėse atliekant operacijas bankomate ar naudojantis kortelių skaitytuvu, neretai teiraujamasi, kokia valiuta, vietine ar eurais, išskaičiuoti pinigus iš kortelės. Jei prireikia pasirinkti, kokia valiuta atsiskaityti, verta atkreipti dėmesį į tai, kad daugeliu atvejų finansiškai naudingiau rinktis galimybę mokėti ne eurais, o vietine valiuta. Užsienyje atsiskaitant VISA ar „Mastercard“ kortelėmis, mokėjimo suma yra keičiama į eurus pagal „VISA Europe“ ar „Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kurį bet kada galima patikrinti šių įmonių interneto svetainėse. Prie jo taip pat priskaičiuojamas banko nustatytas valiutos keitimo mokestis. Tačiau pasirinkus atsiskaitymą eurais valiutą keičia prekybos vietą aptarnaujantis bankas, kuris nustato ir valiutos keitimo kursą, ir keitimo mokestį. Kortelės turėtojas kurso iš anksto žinoti ir palyginti negali.

Banko kortelę į kelionę pravartu pasiimti ne tik kaip patogią, visame pasaulyje priimamą atsiskaitymo priemonę. Dauguma kredito kortelių jos turėtojui ir kartu keliaujantiems šeimos nariams be papildomų mokesčių suteikia dar ir kelionės draudimą. Kad ištikus nelaimei juo būtų galima pasinaudoti, užtenka turėti aktyvią kortelę, nėra privalu ja būti susimokėjus už kelionės bilietus.

Be to, jei jau susiruošėte į tolimą užsienio šalį, verta pasitikrinti, ar ji nepatenka į sąrašą valstybių, kuriose taikomi prevenciniai atsiskaitymo kortele apribojimai. Tarp tokių šalių, kuriose statistiškai dažniau atliekamos neteisėtos operacijos kortelėmis, yra JAV, Tailandas, Indija, Australija, kt. šalys. Apribojimai banko kortelės turėtojui taikomi automatiškai bandant šioje šalyje naudotis kortele. Taip siekiama užkirsti kelią galimoms neteisėtoms operacijoms mokėjimo kortele ir apsaugoti klientų pinigus. Apribojimų nustatymus banko klientai gali išjungti (arba įjungti) ir patys, naudodamiesi mobiliąja banko programėle arba interneto banku. Išjungti apribojimų funkciją galima ir bet kuriuo paros metu paskambinus į banką.

O kad liktų tik malonūs kelionės įspūdžiai, kad ir kur nuvyktumėte, pravers keli paprasti patarimai. Leidžiantis į ilgesnę užsienio kelionę verta su savimi turėti bent dvi korteles. Vieną iš jų pažeidus, pavyzdžiui, netyčia sulaužius, palikus bankomate ar pametus, atsarginė kortelė padėtų įveikti šį nesklandumą ir nelikti be galimybės atsiskaityti. Kortelių PIN kodus reikėtų saugoti atmintyje, o ne nešiotis užrašytus kartu su kortelėmis. Be to, saugoti PIN kodą reikia ir įvedant jį bankomate ar elektroniniame kortelių skaitytuve – pridenkite jį kita ranka taip, kad niekas kitas jo negalėtų pamatyti ir įsiminti. Taip pat neleiskite, kad aptarnaujantis personalas išsineštų jūsų kortelę į kitą patalpą – atsiskaitymo operacijos turi būti atliekamos jums matant.

Šių saugumo rekomendacijų svarbu laikytis net ir tada, jei neketinate vykti į tolimus kraštus, o tiems, kas jau kraunasi lagaminus, linkime saugių ir įdomių kelionių.