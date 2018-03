Didysis Driežas stebi tave

Pasirodo, kažkokia politinės konsultacijos firma "Cambridge Analytica", besispecializuojanti duomenų gavybos, rinkimo bei analizės srityse, sugebėjo surinkti informaciją apie 50 milijonų "Facebook" vartotojų. Maža to, kompanija, pasinaudodama kažkokio Aleksandro Kogano (1985) sukurta programa, sugebėjo sukurti visų šių vartotojų psichologinius profilius.

O baisiausia tai, jog kompanija sugebėjo panaudoti šią informaciją Donaldo Trumpo pergalei rinkimuose pasiekti. Trumpai tariant, technologinė revoliucija suvalgė savo išmaniuosius vaikus. "Facebook" siela Markas Zuckerbergas (1984) kratosi atsakomybės dėl šios politinės išdaigos, bandydamas savo firmą pateikti ne kaip nusikaltimo bendrininką, o kaip auką. Jis žada imtis priemonių ir, jeigu reikės, net liudyti JAV kongreso tyrime.

Deja, "Cambridge Analytica" yra ne vienintelė kompanija, užsiimanti svetimų duomenų rinkimu ir analize, kurią su "Facebook" sieja glaudūs ryšiai. Sąmokslo teoretikų bendruomenėse (kurios 9,9 iš 10 atvejų yra atvirai prokremliškos), kuriančiose pasakojimus apie sionistų-masonų ir driežažmogių sąmokslą prieš paprastą žmogų, jau seniai sklando legenda apie "Facebook" gimimą. Pasak šitų teoretikų, šis socialinis tinklas, kaip ir visas internetas, Holivudo filmai bei roko muzika, yra vadinamojo "Naujojo pasaulio įsakymo" ("New World Order") dalis, t. y. masonų ir nušvitusiųjų ("Illuminati") priemonės žmonių masėms kontroliuoti.

Deja, "Cambridge Analytica" yra ne vienintelė kompanija, užsiimanti svetimų duomenų rinkimu ir analize, kurią su "Facebook" sieja glaudūs ryšiai.

Įdomu, kad šios teorijos taip pat platinamos "Facebook" tinkle. Jose pasakojama apie verslininką ir milijonierių Peterį Thielį (1967), kuris padėjo gimti "Facebook" kompanijai. Savo turtą P.Thielis susikrovė sukurdamas internetinę pinigų mokėjimo sistemą "PayPal". 2004 m. rugpjūtį šis žmogus suteikė vieną pirmųjų stambių išorinių finansinių injekcijų (500 tūkst. dolerių) ką tik gimusiai, dar ne itin madingai, bet jau daug potencialo rodančiai bendrovei – "Facebook".

Vis dėlto, sąmokslo teoretikus labiausiai jaudina kita P.Thielio kompanija "Palantir Technologies". Tai – privati IT įmonė, dideliu mastu renkanti ir analizuojanti įvairius duomenis internete. Ją sudaro du padaliniai – "Palantir Gotham" ir "Palantir Metropolis". Pirmasis bendradarbiauja su JAV vyriausybės tarnybomis (CŽV, FTB ir kt.) tam, kad padėtų užkirsti kelią teroro aktams bei kitoms nacionalinį saugumą keliančioms grėsmėms. Pvz., 2009 ir 2010 metais, naudojantis "Palantir" paslaugomis, pavyko atskleisti vadinamąjį "GhostNet" – Kinijos tarnyboms priklausantį šnipinėjimo tinklą, nusitaikiusį į daugiau nei 1 200 kompiuterių, kurie buvo per šimto valstybių teritorijose. Tarp taikinių – NATO, įvairių ambasadų bei Dalai Lamos biuro kompiuteriai.

"Palantir Metropolis" daugiausia specializuojasi ekonomikos ir verslo srityse. Sakoma, jog ši firma ne tik renka bei analizuoja duomenis, bet ir remdamasi jais prognozuoja kitus tiriamųjų žingsnius. Sąmokslo teoretikai teigia, jog prie "Palantir Technologies" įkūrimo svariai prisidėjo CŽV, o tai esą įrodymas, kad JAV vyriausybė, Vakarų galingieji, masonai-sionistai, driežažmogiai, Holivudo žvaigždės ir "Facebook" eina išvien. Iš to daroma galutinė išvada, jog Vakaruose nėra jokios demokratijos, todėl tuojau pat reikia išstoti iš NATO bei ES, pulti ant kelių maldaujant Kremliaus atleidimo, o paskui, norint gauti išganymą, visus metus eiti į Filipo Kirkorovo koncertus.

Vis dėlto, reikėtų konstatuoti, jog visuose kliedesiuose yra šlakelis tiesos. Taip, internete yra kaupiami jūsų duomenys. Kiekvienas jūsų žingsnis, kiekvienas užklydimas į tamsiausius interneto užkampius, kiekviena jūsų parašyta nešvankybė ir t. t. gali būti užfiksuota ir suvesta į vieną visumą, išvedant bendrus apie jus kažką pasakančius vardiklius. Vėliau šią informaciją galima parduoti arba atiduoti tretiesiems asmenims. Pastarieji gali ją įvairiausiai panaudoti – tiek brukdami jums teoriškai aktualių prekių reklamą ir agituodami jus balsuoti už kurią nors politinę jėgą, tiek šantažuodami jus.

Visa tai jau vyksta. Dirbtinis intelektas, algoritmai, nulių bei vienetų ir kitų skaičių sekos jus lydi kiekviename žingsnyje, fiksuoja ir iš to daro tam tikras išvadas. Štai tinklalapyje "Youtube" paklausius porą "The Beatles" dainų, jums labai greitai bus pasiūlyta dar daugiau šių atlikėjų kūrybos, mat algoritmas padarys išvadą, jog jums patinka "The Beatles" ir nesuvoks prielaidos, jog jūs galbūt norite paklausyti tik porą tų konkrečių, vienintelių dainų.

O jeigu paklausysite dar ir po vieną "The Rolling Stones" bei "Led Zeppelin" dainą, algoritmas supras, kad jums patinka XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigos roko muzika ir užbombarduos jus pasiūlymais iš minėtos epochos. Bet tai tik ledkalnio viršūnė.

Kitas faktas, susijęs su "Cambridge Analytica" veikla, rodo, kad žmonės patys laisvai, to nesuvokdami, atiduoda savo asmens duomenis į neaiškių asmenų rankas. Kaip? Ogi per įvairias apklausas ir įvairiausius paikus testus, pvz., "Į kurį "Sostų karų" veikėją tu panašiausias?" Nors vartotojams tai – tik kvaila pramoga, šie testai, kaip ir Oksfordo testas, naudojamas scientologų, neretai atskleidžia daug pačios intymiausios informacijos apie jus, kuri bet kada gali būti panaudota tiek prieš jus, tiek kišant jums įvairias prekes bei paslaugas ar bandant jums įpiršti kokį nors politiką.

Viskas skamba šiurpiai, tačiau realybė gerokai pozityvesnė nei atrodo. Geroji naujiena yra ta, kad galutinis sprendimas vis dar priklauso pačiam žmogui, net jeigu jis pats to nesuvokia. Kiekvienas individas formaliai vis dar yra laisvas. Jis gali nesiklausyti jam brukamų dainų, nepirkti siūlomų prekių ir nebalsuoti už nepatinkančią partiją, net jeigu algoritmas nusprendė, jog būtent ši geriausiai atitinka jūsų interesus. Tiesiog reikia pradėti mąstyti savo galva ir aklai nepasikliauti technologijomis bei madomis.