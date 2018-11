Vilniaus komunalinės atliekos traukiasi į pogrindį

XXI amžiaus Vilniuje atliekų svorio neatlaiko net patys konteineriai – akylesnis pastebės, kad daugumos jų ratukai išlūžę nuo perkrovos.

Štai Viršuliškių gyventojai savo rajoną jau pakrikštijo Šiukšliniškėmis, kai kurie tėvai piktinasi, kad į darželį su vaikais brenda per šiukšles, Žvėryno gyventojai Vilniaus mero dėmesį į atliekų problemą nusprendė atkreipti ant konteinerių užrašę R. Šimašiui padėką. Nors šiukšlių buvo tiek, kad užrašą jos beveik uždengė.

Bet meras atliekų problemą, kuri prasidėjo prieš pusmetį, kai įvyko liūdnai pagarsėjusi atliekų sistemos pertvarka ir kuriai nebuvo tinkamai pasirengta bei po kurios situacija ne tik kad nepagerėjo, bet dar ir pablogėjo, nusprendė išspręsti gana savotišku būdu – reklaminiais straipsniais.

Dabar situacija tokia, kad lyg visi gyventojai Vilniuje mato problemą, bet ji sunkiai skinasi kelią į viešumą – per Vilniaus miesto savivaldybės įmones “Vilniaus atliekų sistemos administratorius” (VASA) ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą (VAATC) perkami reklaminiai straipsniai taip problemą dangstant. Tiek „VASA“, tiek „VAATC“ yra sudariusios sutartis su Savivaldybėje bei jos įmonėse dominuojančia viešųjų paslaugų bendrove „Idea Prima“, kuriai ir patikėtas rūpestis „išplauti“ problemą lyg jos nebūtų. Klausimas merui - ar taip problema išsisprendė? Ji tik pasitraukė į pogrindį, nors gyventojai su ja ir toliau susiduria kasdien.

Ironiška gaunasi situacija: gyventojai kieme mato problemas savo akimis, tačiau viešoje erdvėje problemų lyg ir nėra arba beveik nebėra, o dar už tokias naujienas ir iš savo kišenės susimoka. Taip, mieli vilniečiai, atliekų problema „gesinama“ pinigais iš jūsų kišenės.

Ar taip turi būti tvarkomos miesto problemos – užpirktais reklaminiais straipsniais, propagandinėmis žinutėmis? Ar taip, kaip kuriose toli nuo demokratijos šalyse – kur bado, krizės taip pat nėra, o viską išsigalvoja patys žmonės arba valdžios priešai?

Dar viena problema, susijusi su atliekų sistema, apie kurią jau kalbu seniai ir bandau atkreipti deramą dėmesį pradedant atsakingu Savivaldybės skyriumi, Aplinkos ir energetikos komitetu ir baigiant miesto Taryba - atliekų konteinerių vietos Vilniuje įrengiamos ne tik be gyventojų pritarimo, bet net ir be jų žinios, ir dažnai chaotiškai. Vilniaus miesto savivaldybė gyventojų nuomonės nei klausia, nei nori girdėti – viskas daroma buldozerio principu – tiesiogine ir perkeltine šio žodžio prasme – darbininkai tiesiog atvažiuoja ir be derinimo su gyventojais iškasa gėlynus ar tiesiai po daugiabučio langais įkasa konteinerius arba konteineriai sustatomi bet kur, kartais ir ant šaligatvio ar ant dviračių tako juostos. O žinant, kad atliekos Vilniaus mieste linkusios kauptis ir dažnai net virsti iš konteinerių, natūralu, kad gyventojai nenori po langais tokios kaimynystės. Bet ar gyventojų nuomonė merui rūpi? Gyventojams savivaldybininkai atšauna, jog esanti tvarka neįpareigoja derinti, tai kodėl jie turėtų tai daryti, bet, kad ta tvarka priklauso nuo pačios mieto Tarybos su meru priešakyje – nutyli.

Apmaudu, kad su gyventojais nesitariama, nepaklausiama jų nuomonės ir neieškoma sprendimo, nors meras dažnai mėgsta pabrėžti, kad yra atviras idėjoms ir bendradarbiavimui. Deja, faktai byloja ką kitą.

Dar rudens pradžioje pasiūliau merui ir Tarybai sprendimą parengęs rezoliuciją, kad atliekų konteinerių vietos būtų pažymėtos iki lapkričio 1 d. suderinant jas su gyventojais ir šiai rezoliucijai Taryba buvo pritarusi, tačiau už tai atsakinga savivaldybės įmonė "VASA" net piršto nepajudino, kad politinė valia būtų vykdoma. Meras tyli... Matydamas, kad į Tarybos rezoliucija išreikštą valią „VASA“ nereaguoja, parengiau papildomai ir Tarybos sprendimą, kuriuo butų keičiamos Atliekų tvarkymo taisyklės atsakingus darbuotojus įpareigojančios derinti su gyventojų atstovais tiek požeminių, tiek antžeminių konteinerių vietas. Pabrėždamas tokio sprendimo būtinumą ir svarbą, siūliau jį svarstyti skubos tvarka, bet meras neskuba, jis toliau tyli, jam viskas gerai. Maža to – praėjusiame posėdyje Tarybos dauguma su meru priešakyje neprtitarė, jog parenkant vietą konteineriams būtų išgirsta gyventojų nuomonė - kam tie derinimai, kam tas vargas, gi galima už miestiečių pinigus užpirkti dar reklaminių straipsnių. Neabejoju, jog rinkimų kampanijos metu tie patys miesto politikai, kurie sprendimui nepritarė, įtikinės kaip svarbu girdėti gyventojų nuomonę...