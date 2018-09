Ypatinga šventė

Žinoma, tai susiję su begale nepatogumų. Eismo ribojimas, neaprėpiama minia, tualetų trūkumas (pastatyk jų nors šimtą, vis tiek bus vienas tualetas tūkstančiui žmonių) ir kt. Tikiu, kad visi nepatogumai nebus per dideli, o galinčios pasitaikyti problemos operatyviai sprendžiamos.

Į institucines religijas, kai tarp Dievo ir žmogaus stovi Bažnyčia ir dvasiškieji tėvai, žiūriu kiek įtariai. Katalikų bažnyčia suvaidino ne patį geriausią vaidmenį viduramžiais, o dabar ją krečia nuolatiniai pedofilijos skandalai (3 700 išnaudotų vaikų vien Vokietijoje – kolosalus skaičius), tačiau popiežius dažniausiai yra aukščiau viso to. Ypač šis popiežius. Popiežių Pranciškų drąsiai galime lyginti su nepamirštamu Jonu Pauliumi II – panašaus masto asmenybės. Įdomi ir jo biografija, ypač ankstyvoji. Na koks dar popiežius jaunystėje yra dirbęs baro apsaugininku? Ir dabar jis išlaikė paprastą ir šiltą žmogiškumą, be to, pasižymi puikiu humoro jausmu, o tai popiežiams nėra būdinga.

Įdomūs ir nuolat pasigirstantys labai neįprasti jo pareiškimai. Kai kurie jų ypač drąsūs, keičiantys oficialią Vatikano retoriką. Tarkim, pareiškimas, kad visi krikščionys iš esmės yra žydai. Tai sakydamas popiežius Pranciškus turi galvoje ir Kristaus bei jo apaštalų tautybę, ir tai, kad pirmosios penkios Senojo Testamento knygos sudaro žydų šventraštį – Torą. Tiesa, lotyniškas vertimas, iš kurio versta į visas kalbas, įskaitant lietuvių, labai skiriasi nuo aramėjiško originalo. Kitas revoliucingas popiežiaus teiginys tas, kad islamas nėra blogesnė religija nei krikščionybė. Tiesą sakant, iš tiesų nėra, tačiau čia vėl įsijungia institucijos – mečetės, imamai, ajatolos – kurie visai rimtą religiją paverčia terorizmo ideologija. Tačiau krikščionybė viduramžiais veikė analogiškai, tik tiek, kad dabar ji jau visai kita.

Nesu itin religingas, tačiau užtenka vien žinoti, kokio lygio asmenybė lankosi Kaune, kad patirtum beveik religinį jaudulį. Tikėkimės, kad sekmadienį dar ypatingai nelis ir šventė nebus sugadinta. Nes tai vis dėlto ypatinga šventė, kurios šviesa bus juntama dar labai ilgai.