„VIP“ cirkas skęsta toliau: mirė karjerą vos tik pradėjusi meškutė

Baigė karjerą

Viešosios įstaigos „SOS gyvūnai“ vadovė Ilona Reklaitytė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame teigė, jog visai neseniai prieštaringai vertiname „VIP“ meškučių cirke mirė tik karjerą pradėjusi maža meškutė. Anot gyvūnų globėjos, M.Zobovo cirke gyvūnai auginami prastomis sąlygomis.

„Ji gimė šių metų sausio mėnesį Lietuvoje, Mykolo Zobovo dvare ir jau balandžio mėnesį įžengė į sceną kaip „žvaigždė“. Mažutė nespėjo pasidžiaugti gyvenimu, užgeso jos gyvybė sulaukus vos šešerių mėnesių. – apie mirusią mažą meškutę socialiniame tinkle rašė I.Reklaitienė. – Ji gimė, kad mes, žmonės, galėtume stebėti laukinių gyvūnų pasirodymus, kad mūsų vaikai krykštautų iš laimės, kad jos šeimininkas galėtų turėti pakankamai pinigų ir ilgai, laimingai gyventi“.

Moteris nupasakojo, ką, anot jos, galėjo jausti maža meškutė, kuri dar buvo žindama pienu, tačiau jau turėjo žengti į cirko sceną ir linksminti žmones.

„Aš rėkdavau be sustojimo, nes norėjau pienuko, mažiukas narvas stovėjo prie mano šeimininko vagonėlio, nusuktas nuo žmonių, kad negalėčiau matyti jų. Pamaitindavo mane tik ryte, negaudavau daugiau pienuko iki pasirodymo, kad geriau ir smagiau lakstyčiau paskui buteliuką. Vadinamas man skirtas dėmesys buvo tik tada, kai mano šeimininkas prieš cirko pasirodymą norėdavo surinkti kuo daugiau žiūrovų, tada išvažiuodavo į miesto centrą pasivaiksčioti su manim“, – meškutės savijautą aprašė gyvūnų globotoja.

Anot I.Reklaitienės, maža meškutė Lialia būdavo pririšta šalia kasos ant 5 m virvės ir lakstydavo kaip šunelis 30 laipsnių temperatūroje, kad pritrauktų kuo daugiau žmonių. „Vieną dieną artistai pamatė kraują (2018.06.15). Narvas, kuriame ji buvo, suteptas krauju, jos šoniuko plaukeliai taip pat buvo sutepti krauju, pilvukas labai išsipūtęs. Darbuotojai bandė kalbėti su M. Zobovu. Vietoj to, kad kreipusi į veteterinarijos gydytoją, cirkas užsiėmė pervažiavimo iš Kretingos į Plungę darbais. Kelyje nežinomu būdu Lialia užgeso. Veterinarijos gydytojo išvada: nuo širdies smūgio. Tam kelio ruože ji ir prarasta, maža, žavi „žvaigždutė“, – jautria akimirka pasidalijo VŠĮ „SOS gyvūnai“ vadovė.

„Dovanokit, mano mielieji, už tokią liūdną istoriją, bet turėjau tai perteikti, kad tai sustabdytų žmones eiti į laukinių gyvūnų pasirodymus, mėgautis svetimu skausmu ir toleruoti mūsų šalyje vargą, skausmą, kančią ir prievartą. Iš visos širdies prašau atsižvelgti mūsų valdžios organus, ar reikia tokių dalykų... ar vis dėlto sutelkti jėgas į šį sopų skaudulį ir padėti“, – tokiais žodžiais I.Reklaitytė ragino uždrausti cirko pasirodymus su gyvūnais.

Meškutės širdies yda

„VIP“ cirko vadovas M.Zobovas „Kauno dienai“ sakė, kad mirusi meškutė Lialia nuo gimimo turėjo širdies ydą. Tikėtasi, kad gyvūnas išgyvens, tačiau vieną dieną užgeso meškutės gyvybė.

„Meškutė buvo gera, buvo viskas tvarkoje, bet vieną rytą radome ją mirusią. Gydytojų išvadoje parašyta, kad mirė nuo širdies. Ji tokia gimė, yda nebuvo įgyta, o buvo įgimta. Tikėjausi, kad gyvens ir toliau, bet neišgyveno“, – sakė meškučių cirko vadovas.

Mykolas Zobovas/Elijaus Kniežausko nuotr.

Jis tikino, kad meškutė nebuvo per maža leisti į cirko sceną. M.Zobovas patikino, kad didelio vaidmens meškutė dar nebuvo gavusi. „Meškučiai būna labai žaismingi. Ji tik išeidavo, prabėgdavo ratuką, iš buteliuko išgerdavo mišinį ir išeidavo. Mes su ja dar ieškojome bendravimo ir kontakto“, – sakė jis.

Anot „VIP“ cirko vadovo, cirkui nori pakenkti gyvūnų globėjai, todėl visuomenės reakcija pastarosiomis dienomis yra padidėjusi.

„Ponia Kymantaitė (Brigita Kymantaitė – Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė, – aut. past.) padaryti kažkokį nualintų gyvūnų rezervatą. Čia ji nori gauti daugiau pinigų, o mes, cirko artistai, dirbame ne dėl pinigų, o dėl to, jog mylime savo darbą, mylime savo gyvūnus ir juos prižiūrime. Spaudimą mes tikrai jaučiame. Per tris dienas pas mus lankėsi aštuonios komisijos, jau nesuskaičiuoju, kiek teko duoti interviu korespondentams. Paprasčiausia, jei uždarytumėme cirką, liktų žmonės be darbo. Be to, mes juk vegetarams neliepiama valgyti mėsos, tai kodėl jie turi vadovauti, kad būtų uždaromi cirkai. Juk yra ir įvairių filmavimų, kuriuose reikia gyvūnų. Jei nebus dresuotų gyvūnų, negalėsime nieko nufilmuoti ateities kartoms“, – nuomonę išsakė M.Zobovas.

Šiuo metu jis laiko penkias meškutes. Anot jo, jos skiriasi nuo gamtoje matomų meškų, nes yra nuolat šukuojamos, todėl atrodo plonesnės ir su ne tokiu tankiu kailiu, tačiau gyvūnai yra visiškai sveiki.

Ne pirmas skandalas

Vos prieš kelias dienas internete pradėjo sklisti vaizdo įrašas iš vieno „VIP“ cirko pasirodymo, kuriame vaidino meškutė. Žmonės baisėjosi nustekenta meškute ir neadekvačiu jos elgesiu. Pasirodymo metu laukinis žvėrelis buvo verčiamas atlikti cirko numerius. Kartu su gyvūnu scenoje buvo ir pats M.Zobovas.

„Šiandien vaikai parsivežė vaizdo įrašą su ašaromis akyse iš „VIP“ cirko Klaipėdoje, kuris labiau primena siaubą. Akivaizdžiai nualintas gyvūnas, kuris vaikosi nenormalų senį su kąsniu rankoje, tikrai vaizdelis ne cirkui. Dalykitės įrašu, kad jis pasiektų Gyvūnų teisių apsaugos organizaciją. Neleiskite vaikų į šį cirką, nes jis gali traumuoti jūsų vaikus“, – įspėjo vyras.

Netrukus po įrašu feisbuke pasipylė neigiami žmonių atsiliepimai. Dauguma komentatorių sutiko, kad būtina uždrausti šią gyvūnų kankinimo formą.

„Šiame cirke apskritai visi gyvūnai yra skriaudžiami, net pasirodymo metu. Ir visada kyla kažkokių nesusipratimų. Esame buvę su vaikais, tai net mano ketverių metų vaikas klausė, kodėl juos muša“, – atsiminė vienas internautas.

„Koks siaubas. Daugiau tikrai neisime į jokį cirką su gyvūnais“, – stebėjosi vaizdo įrašą pamatę žmonės.

Žada skirti baudą

Antradienį išplatinta informacija, kad dėl netinkamo gyvūnų laikymo pareigūnai M. Zobovui nusprendė skirti baudą. Ateityje dar turėtų būti sprendžiama, ar šis cirkas apskritai gali gastroliuoti Lietuvoje.

Patikrinimo jo vadovaujamame „Ąžuolyno meškučių cirke“ specialistai ėmėsi praėjusią savaitę po socialiniuose tinkluose paskelbto jau minėto vaizdo įrašo.

„Plotai gyvūnams numatyti per maži, nes jie laikomi praktiškai transportiniuose narvuose“, – BNS antradienį sakė Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Antanas Bauža.

„Rytoj mes esame poną Zobovą iškvietę 10 valandai ir bus priimtos tam tikros priemonės. (...) Yra numatyta administracinė atsakomybė už gyvūnų laikymo taisyklių nesilaikymą“, – pridūrė jis.

Gyvūnų laikymo sąlygas veterinarijos specialistai tikrino kartu su aplinkosaugininkais.

Jie nustatė, kad dvi meškos, kurių kiekvienai turėtų būti skiriama po 6 kvadratinius metrus ploto, buvo laikomos voljeruose po 1,34 kvadratinio metro.

Keturi šunys buvo laikomi garduose, dviejų iš kurių plotas buvo 4 kvadratiniai metrai, o likusių dviejų – 1,3 kvadratinio metro. Kiekvienam šuniui pagal bendras taisykles taip pat turėtų būti skiriama po 6 kvadratinius metrus.

Tuo metu šeši balandžiai buvo laikomi 2,88 kvadratinio metro ploto narve, nors jo dydis turėtų siekti 3,5 kvadratinio metro.

Pasak A. Baužos, tarnyba taip pat įpareigos M. Zobovą užtikrinti tinkamas gyvūnų laikymo sąlygas.

Pareigūnas taip pat teigė, kad Rokiškio, kuriame įsikūrusi cirko būstinė, veterinarai ateityje turės įvertinti, ar šis cirkas apskritai gali gastroliuoti Lietuvoje, jeigu nesudaro tinkamų laikymo sąlygų gyvūnams.

Pasak jo, gyvūnų sveikatą tikrinę nepriklausomi specialistai preliminariai nustatė, kad jų sveikata yra gera.

Specialistai taip pat nenustatė neleistinų gyvūnų dresūros metodų, keliančių skausmą ar kančias.

Sukėlė siaubą

Vaizdo įrašu iš „Ąžuolyno meškučių cirko“ pasirodymo feisbuke praėjusią savaitę pasidalino verslininkas Audrius Urbonas.

A. Urbonas teigė, kad pasirodymas jam priminė siaubą.

Seimas rudens sesijoje turėtų svarstyti pasiūlymus uždrausti laukinių gyvūnų cirko pasirodymus.