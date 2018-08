Vienas po kito sprunka Registrų centro senieji vadovai

Valstybės įmonę Registrų centras paliko direktoriaus pavaduotojas, stringantį elektroninės sveikatos projektą kuravęs Arvydas Bagdonavičius. Tai jau antras įmonę palikęs vadovas po to, kai jai pradėjo vadovauti Saulius Urbanavičius.

Registrų centro atstovė spaudai Kristina Petrošienė BNS patvirtino, kad A. Bagdonavičius, Registrų centre dirbęs nuo 1997 metų, nedirba nuo antradienio.

„A. Bagdonavičius pateikė siūlymą nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, jo prašymas buvo patenkintas ir darbo sutartis nutraukta. Rugpjūčio 22 diena buvo paskutinė jo darbo diena Registrų centre“, – BNS teigė K. Petrošienė.

Anot jos, A. Bagdonavičiui išmokėta 6 mėnesių jo atlyginimo dydžio išeitinė kompensacija, tačiau konkrečios jos sumos K. Petrošienė neatskleidė. BNS skaičiavimais, remiantis vidutiniu centro direktoriaus pavaduotojų atlyginimu antrąjį šių metų ketvirtį, jam išmokėta apie 19 tūkst. eurų (iki mokesčių).

Praėjusią savaitę Registrų centrą paliko pirmasis direktoriaus pavaduotojas Rimantas Ramanauskas.

VTEK pradėjo tyrimą

Antradienį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija trečiadienį pradėjo tyrimą dėl ateisto R. Ramanausko ir dar dviejų įmonės darbuotojų – Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Česnauskienės elgesio.

Visi jie yra Lietuvos matininkų asociacijos nariai, o R. Ramanauskas – ir prezidentas. Etikos sargai tiria, ar negalėjo kilti interesų konfliktas, asociacijai dalyvaujant Registrų centro viešuosiuose pirkimuose. Be to, R. Ramanauskas per bendrą veiklą asociacijoje yra susijęs su geografinės informacijos sistemų (GIS) sprendimų kūrėjos, Registrų centro užsakymų gavusios „Hnit-Baltic“ tarptautinės veiklos koordinatoriumi, Islandijos garbės konsulu Vaidotu Sankalu.

2016 metais R. Ramanauskas pirmininkavo Registrų centro pirkimo komisijai, organizavusiai Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos įmonės licencijos paslaugų konkursą, kurį laimėjo 786,5 tūkst. eurų vertės (su PVM) užsakymą gavusi „Hnit-Baltic“. Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) duomenimis, „Hnit-Baltic“ yra gavusi Registrų centro užsakymų už 1,9 mln. eurų.

Šiuo metu centro direktoriaus pavaduotojais dirba Gediminas Vilkelis, Ieva Tarailienė bei Kazys Maksvytis.

E. sveikatos sistemos ydos

A. Bagdonavičius pernai pavasarį turėjo tapti naujuoju Registrų centro vadovu, tačiau Seimo Antikorupcijos komisijai konstatavus, kad atsakomybė dėl e. sveikatos projekto trūkumų tenka ir jam, vadovo konkursas buvo nutrauktas ir paskelbtas naujas.

Gruodžio pradžioje Antikorupcijos komisija konstatavo, kad Registrų centre dėl e. sveikatos trūkumų atsakomybė tenka ir A. Bagdonavičiui, buvusiam atsakingu už šį projektą. Antikorupcijos komisija nutarė, kad visi trys 2000-aisiais sumanytos e. sveikatos sistemos projekto etapai buvo įgyvendinti netinkamai – sistema iki šiol nepasiekė tikslų ir neteikia kokybiškų paslaugų.

Europos Sąjungos remiamas e. sveikatos projektas įgyvendinamas nuo 2005 metų, investicijos į jį siekė 40 mln. eurų, iš jų 30,8 mln. eurų – ES parama (2007–2013 metais, 2014–2020 metais jai skirta dar 28,25 mln. eurų). Sistema turėjo skaitmenizuoti pacientų duomenis – ligos istorijos įrašus, receptus, gydymą, tyrimų rezultatus, sudaryti galimybę keistis šiais duomenimis tarp gydymo įstaigų.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis gegužės pradžioje sakė, kad Registrų centro rengti elektroninės sveikatos sistemos kūrimo konkursai atskleidė sistemines ydas, kai dėl glaudžių viešojo ir privataus sektoriaus ryšių pirkimai vyksta be realios konkurencijos.

Registrų centro užsakymu e. sveikatos informacinę sistemą už 1,541 mln. eurų kūrė ir diegė Lietuvos ir Estijos bendrovė „Nortal“. A. Bagdonavičius yra deklaravęs ryšį su savo broliu Vaidotu Bagdonavičiumi, kuris iki šių metų balandžio dirbo rinkodaros vadybininku bendrovėje „Affecto Lietuva“.

Anksčiau skelbta, kad šiuo metu įgyvendinamam e. sveikatos sistemos etapui reikės apie 28 mln. eurų, tačiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga gegužės pradžioje teigė, kad nauja sistema nebus kuriama, o bus plėtojama ir tobulinama dabartinė. Tam, pasak jo, prireiks 2,6 mln. eurų.