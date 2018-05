Siūloma atsisakyti ikiteisminio tyrimo terminų

Už šį projektą balsavo 54 Seimo nariai, prieš buvo keturi, susilaikė 32. Toliau jį svarstys Seimo komitetai.

„Siūloma atsisakyti formalių ikiteisminio tyrimo terminų nustatymo, terminų tęsimo ir proceso dalyvių teises užtikrinti grindžiant bendrojo proceso greitumo principu“, – pristatydamas projektą sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Ikiteisminio tyrimo terminai dabar atsižvelgiant į nusikalstamos veikos sunkumą svyruoja nuo trijų iki devynių mėnesių, jie gali būti pratęsiami.

Anot VRM, tiksliai apibrėžti ikiteisminio tyrimo terminai tėra daugiau formalumas bei pridėtinės vertės nesukuriantis kontrolės mechanizmas.

„Mane asmeniškai patikino, kad pats tų terminų buvimas nėra priemonės (tyrimo – BNS) veiksmingumui didinti“, – Seime sakė E. Misiūnas.

Anot jo, policija suskaičiavo, kad dabar ikiteisminio tyrimo laikotarpis yra sutrumpėjęs, dėl naudojamų efektyvesnių tyrimo priemonių, daugiau pareigūnų gatvėse ir kt.

Vidaus reikalų ministras aiškino, kad generalinis prokuroras garantavo, jog terminų panaikinimas niekaip dirbtinai neprailgins bylos tyrimo laikotarpio.

„Pamenu prieš aštuonerius metus, kai buvo įvedami terminai, būtent atsižvelgta, kad dažniausiai šios bylos, kartais ir sudėtingos, rezonansinės trunka gerokai ilgiau, dėl to apibrėžta, kad labai sunkius nusikaltimus reikia tirti ne ilgiau kaip devynis mėnesius. Argumentų pagrįsti terminų panaikinimą per mažai, generalinio prokuroro nuomonę gerbiame, bet tai tik viena iš nuomonių“, – sakė konservatorius Seimo narys Arvydas Anušauskas.

„Esminis skirtumas – tada, kai buvo 2007 metais puikiai žinome po kokių įvykių inicijuojama, puikiai žinome, kad prezidentės iniciatyva buvo, tuo metu nebuvo elektroninės sistemos, nebuvo elektroninės bylos, nebuvo apskritai galimybės kontroliuoti elektroninėje erdvėje baudžiamosios bylos eigos. Buvo atvejų, kada prokuroras pirmą kartą pamatydavo bylą, kada jau terminas eina į pabaigą. Šiandien viskas yra kitaip“, – tikino E. Misiūnas.

Jo teigimu, pareigūnai tyčia bylų nevilkina.

„Negalima pamatuoti, bet pamatuokime – nustatykime, kad nėštumas turi įvykti per penkis mėnesius ar per dvylika mėnesių. Neįmanoma to padaryti. Bus tada, kada numatyta fiziologiškai. Taip ir čia, niekas specialiai bylos nevilkina“, – sakė jis.

Projektu taip pat siūloma panaikinti galimybę sustabdyti ikiteisminį tyrimą.

Tuo pačiu siūloma įtvirtinti, kad tam tikrais nustatytais atvejais atliekant tyrimą padaryti garso ir vaizdo įrašai būtų prilyginami protokolui.