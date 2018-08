Pliurpdami telefonu kirsti gatvės nebegalėsime?

Vyriausybė linkusi uždrausti pėsčiųjų perėjose naudotis mobiliaisiais telefonais, tačiau galutiniai sprendimai dėl to bei kitų sugriežtinimų turėtų būti priimti per artimiausią mėnesį, sako susisiekimo ministras.

Rokas Masiulis teigia, kad daugiausia diskusijų kyla dėl siūlymo, ar įpareigoti vairuotojus sustoti prie perėjos, pėstiesiems į ją dar neįžengus.

„Buvo tikrai intensyvios, karštos diskusijos, ypač dėl pėsčiųjų – kaip nuspręsti, ar žmogus tikrai ketina iš tiesų eiti į perėją. Nutarėme dar toliau diskutuoti, kad tiksliau apibrėžtume pėsčiojo ketinimą. Vienas iš siūlymų buvo tiesiog pasakyti, kad jeigu stovi prie perėjos, tada sustoti ir praleisti. Dėl mobiliųjų pritarta, kad ta rekomendacija turi būti“, – BNS sakė R. Masiulis.

„Nagrinėjame Vakarų gerąją praktiką, kur yra tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams didesnis dėmesys, norime gerinti eismo kultūrą Lietuvoje – tokios pagrindinės intencijos“, – pridūrė susisiekimo ministras.

Susisiekimo ministerija siūlo į Kelių eismo taisykles, be draudimo perėjose naudotis mobiliaisiais telefonais, įtraukti ir kitus veiksmus, kurie trikdytų dėmesį. Tarp naujovių būtų ir rekomendacija, kaip lenkti dviratininkus – vairuotojai turėtų tarp automobilio ir dviračio palikti ne mažesnį kaip metro atstumą, o jei važiuoja greičiau nei 50 kilometrų per valandą greičiu – 1,5 metro.

Be to, siūloma atsisakyti keisti automagistralių ženklinimą – anksčiau buvo numatyta, kad 2020-aisiais žalio fono kelio ženklai būtų pakeisti mėlynais, kaip šiuo metu žymimi greitkeliai. Nutarta, kad šis pakeitimas per brangiai kainuotų.