Patvirtinta: mokytojams algas skaičiuos pagal naują tvarką

Anot Prezidentūros, per pastaruosius 15 metų mokinių ir mokyklų skaičius sumažėjo per pusę, didesnė dalis pedagogų yra vyresni nei 55 metai, o vis mažiau jaunų specialistų renkasi mokytojo profesiją. Pabrėžiama, kad šiuo metu tik apie 5 proc. visų mokytojų turi etatui prilyginamą darbo krūvį, o kas trečias mokytojas uždirba iki 500 eurų neatskaičius mokesčių. Tad tikimasi, kad naująjį modelį bus spėta įvesti jau nuo rugsėjo 1-osios.

„Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai buvo būtini, nes dabartinė mokytojų darbo apmokėjimo sistema galioja iki šių metų rugpjūčio 31 dienos. Laiku neįsigaliojus naujoms įstatymo pataisoms, nuo rugsėjo mėnesio pedagogams žymiai sumažėtų atlyginimai“, – pabrėžiama Prezidentūros pranešime.

Prezidentės teigimu, svarbiausia švietimo sistemoje ir toliau išlieka ugdymo kokybė ir dėmesys kiekvienam vaikui.

Dalis pedagogų gegužę streikavo prieš ketinimus įvesti etatinį apmokėjimą, baimindamiesi, kad reforma jų padėtį pablogins.

Su nauja tvarka pamokinį mokytojų apmokėjimą keis valandinis apmokėjimas per visus metus – mokytojo etatą sudarys 1512 valandų per metus. Mokytojo darbo laikas bus skirstomas į tris dalis: kontaktinės valandos, t. y. pamokos, pasirengimas joms bei darbas bendruomenei.

Numatyta, kad mokytojo etate darbas bendruomenei galės sudaryti iki pusės visų valandų skaičiaus per metus, pirmuosius dvejus darbo metus – iki 40 proc. visų valandų. Nustatoma, kad mokytojų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų ne daugiau kaip 24 kontaktinės per savaitę privalomam dalykui (dalykams) mokyti.

Etatinį mokytojų apmokėjimą planuojama įvesti dviem etapais: nuo 2018 ir 2019 metų rugsėjo mokytojams palaipsniui daugės apmokamų ne tiesiogiai pamokų vedimui skirtų valandų.

Kartu nuo rugsėjo turėtų įsigalioti ir klasės krepšelis, pakeisiantis mokinio krepšelį. Naujasis modelis numato, kad nuo rugsėjo dalis ugdymo lėšų būtų skaičiuojamos ne pagal kiekvieną mokinį, kaip šiuo metu, o pagal klasių skaičių ir dydį.

Nuo rugsėjo 1 dienos mokykloms finansuoti pagal naują modelį papildomai prireiks 5,4 mln. eurų.