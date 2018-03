Paaiškėjo, kada popiežius lankysis Lietuvoje

„Popiežius atvažiuoja pirmiausia ne pas valdžios žmones, o pas tikinčiuosius, pirmiausia susitikti su tikinčiaisiais, Lietuvos gyventojais“, – pristatydamas Šventojo Tėvo vizitą per spaudos konferenciją Vilniuje sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.

Lankysis Vilniuje ir Kaune

Planuojamas Šventojo Tėvo susitikimas su prezidente Dalia Grybauskaite, tikinčiųjų bendruomene, jaunimu, neįgaliaisiais, nuo sovietinių represijų nukentėjusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais bei Holokaustą išgyvenusiais žydų tautos atstovais, numatytas apsilankymas Aušros Vartuose, Genocido aukų muziejuje Vilniuje.

Kaip pranešė Prezidentūra, S. Daukanto aikštėje Vilniuje popiežius pasveikins šalies žmones, aukščiausius valstybės pareigūnus, užsienio diplomatus, akademinės, meno ir pilietinės visuomenės atstovus.

Sostinės Katedros aikštėje numatomas svečio susitikimas su jaunimu.

Antrąją vizito dieną Kaune Šventasis Tėvas aukos šv. Mišias Lietuvos žmonėms.

Pasak G. Grušo, popiežius Pranciškus Lietuvoje važiuos ir papamobiliu, kad kuo daugiau žmonių galėtų jį pamatyti.

Norint patekti į susitikimus su Pranciškumi, greičiausiai reikės pasirūpinti per savo parapijas gauti nemokamus bilietus į renginius. Tačiau arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad paprastai visi renginiai, susitikimai transliuojami per ekranus, todėl galima ateiti ir stebėti, klausyti popiežiaus be jokių bilietų.

Vadina istoriniu įvykiu

D. Grybauskaitės teigimu, popiežiaus vizitas yra istorinis įvykis. Ji pabrėžė, kad Vatikanas niekada nepripažino Lietuvos okupacijos, palaikė rezistencijos kovą už Lietuvos laisvę ir padėjo skleisti pasauliui informaciją apie tikrąją padėtį.

„Džiaugiamės gražiu sutapimu, kad vizitas vyksta lygiai po 25 metų, kai Jonas Paulius II aplankė Lietuvą (...). Kitas labai džiugus sutapimas ne tik mums, bet visoms Baltijos šalims, kad vizitas vyksta, kai visos trys Baltijos šalys švenčia šimtmetį. Taip pat minime 300 metų, kai buvo karūnuota Trakų Dievo motina popiežiaus karūnomis, tituluota Lietuvos globėja“, – sakė G. Grušas.

Anot jo, popiežiaus vizitas yra didelis įvykis dar ir dėl to, kad jis atkreips pasaulio dėmesį į Baltijos šalis.

Popiežiaus vizito koordinatorius kunigas Saulius Rumšas pabrėžė, kad Šventasis Tėvas visuomet vyksta sustiprinti tikinčiuosius.

„Kartais galime jaustis tarsi periferijoje, bet pats popiežiaus vizitas mums liudija apie tai, kad tarp krikščionių periferijų nėra. Popiežius visada važiuoja, ypač pastarieji vizitai tai įrodė, ten, kur skauda. Prisiminkime Bangladešą, Mianmarą, Čilę, Peru. Bet popiežius taip pat važiuoja pas tikinčiuosius, kad juos sustiprintų. (...) Jis taip pat važiuoja aplankyti tų žmonių, tų krikščionių, kurie kiekvieną dieną bando gyventi pagal Jėzaus Evangeliją, pagal Jėzaus Kristaus mokymą“, – sakė jis.

S. Rumšas pabrėžė, kad „popiežius visuomet dėmesį kreipia ten, kur svarbiausia, kur yra esmė“.

Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje šūkis – „Jėzus Kristus – mūsų viltis“. Juo norima priminti, kad Kristus yra tikėjimo centras, tuo pačiu raginama nebijoti iššūkių, žengti į priekį.

G. Grušas ragino ne tik pamatyti popiežių, bet ir išgirsti, ką jis sako, suprasti, ko moko.

„Jis siekia padėti tiems kraštams, tiems žmonėms, kuriuos aplanko. Kai kurios vizito pasekmės yra matomos kai kuriuose kraštuose, bet yra labai daug kas įvyksta, kas yra nematoma. Atkreipčiau dėmesį į Jono Pauliaus II vizitą prieš 25 metus. Jis tikrai sustiprino mūsų tautą tuo metu, mūsų žmones, ką tik pradėjusius eiti laisvės keliu“, – teigė G. Grušas.

„Popiežiaus Pranciškaus apsilankymas irgi siekia sustiprinti mus priimant šių dienų iššūkius, sustiprinti mus šių dienų sunkumuose“, – kalbėjo arkivyskupas.

Rugsėjo 24 dieną popiežius lankysis Latvijoje – Rygoje ir Agluonoje, rugsėjo 25 dieną – Estijoje, Taline.

Popiežius Pranciškus bus antrasis Šventasis Tėvas, viešėjęs Lietuvoje. Popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje lankėsi 1993 metų rugsėjo 4–8 dienomis.

Vizitui pinigai jau skirti

Popiežiaus Pranciškaus vizitui organizuoti lėšos yra numatytos šalies biudžete, tai „šimtai tūkstančių eurų“, sako premjeras Saulius Skvernelis.

Penktadienį atsakydamas žurnalistams į klausimą, kaip šalis rengiasi Šventojo Tėvo sutikimui, S. Skvernelis teigė, kad pasirengimo darbai pradėti pakankamai seniai.

„Mes tuos pasirengimo darbus vykdome pakankamai seniai, tai susiję su mūsų žmonių ir užsienio svečių saugumo ir komforto užtikrinimu. Valstybė pilnai pasiruošusi ir tam numatytos lėšos“, – sakė premjeras.

Klausiamas, kiek lėšų skirta popiežiaus vizitui surengti, S. Skvernelis atsakė, kad tikslią sumą bus galima įvardinti įvertinus vizito programą, bet sprendimus politikai padarė priimdami biudžetą.

„Aš pasakysiu tikslią sumą, kai įvertinsime programą, kadangi jau aiškios ir dienos ir pats vizito turinys, tada tie skaičiai bus patikslinti. Kalbėsime apie šimtus tūkstančių, čia ne vien apsauga, tai ir delegacijos (priėmimas – BNS), infrastruktūra, piliečiams sudarytos sąlygos “, – kalbėjo S. Skvernelis.

„Prisiminkime Jono Pauliaus antrojo vizitą, koks buvo mastas, koks buvo žmonių antplūdis, ir tuos procesus reikia suvaldyti“, – pridūrė premjeras.