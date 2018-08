Lietuvos valstybės himno negiedojo beveik 60 proc. šalies gyventojų

Nei šventinės šimtmečio sulaukusios Lietuvos nuotaikos, nei lietuvius iš viso pasaulio sukvietusi Dainų šventė, nei beveik visų žiniasklaidos priemonių ir įvairių įstaigų bei institucijų raginimai nesukėlė noro aktyviau giedoti Lietuvos valstybės himną per Mindaugo karūnavimo šventę liepos 6-osios vakarą.

Patriotiniai jausmai buvo apėmę tik keturis iš dešimties (40 proc.) suaugusių šalies gyventojų - 21 val. jie giedojo Lietuvos valstybės himną („Tautišką giesmę“) kartu su kitais lietuviais pasaulyje, o kiek daugiau nei pusė (57 proc.) apklaustųjų atsakė, kad jie to nedarė. 3 proc. respondentų neatsakė į šį klausimą.

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ liepos 16-31 dienomis atliktos apklausos duomenimis, per Mindaugo karūnavimo dieną Lietuvos himną kiek daugiau giedojo moterys (44 proc.), nei vyrai (34 proc.), 18-29 metų jaunimas (-49 proc.), rajonų centrų ir mažesnių miestų gyventojai (49 proc.), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (53 proc.) bei didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį - per 1000 eurų (47 proc.), besimokantis jaunimas (63 proc.), vadovai (59 proc.) bei specialistai ir tarnautojai (51 proc.).

Aktyviausiai Lietuvos himno giedojimo akcijoje per Mindaugo karūnavimo šventę dalyvavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (67 proc. iš ketinančių balsuoti už šią partiją), Lietuvos centro partijos (55 proc.) bei LR liberalų sąjūdžio (53 proc.) rėmėjai, o pasyviausi buvo Darbo partijos (33 proc.) bei Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (36 proc.) rinkėjai.