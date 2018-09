Lietuvoje prasideda judrumo savaitė

Šios savaitės kulminacija – Diena be automobilio, ji tradiciškai vyks paskutinę kampanijos dieną – rugsėjo 22-ąją, pranešė Aplinkos ministerija.

Kampanijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti gyventojus, ypač miestiečius, išsaugoti švarų orą, kuo mažiau važinėti automobiliu, daugiau vaikščioti pėsčiomis, naudotis viešuoju transportu, dviračiu ar pasirinkti kitą aplinkai palankią susisiekimo priemonę.

Šiemetinės Europos judumo savaitės šūkis – „Pasirink ir judėk“.

Šiemet tapti šios kampanijos dalyvėmis užsiregistravo 51 Lietuvos savivaldybė. Aplinkos ministerijos duomenimis, tai rekordinis skaičius, palyginti su ankstesniais metais.

Iš viso kampanijoje dalyvaus 2420 miestų iš 51 valstybės.

Kiekviena dalyvaujanti savivaldybė pati sprendžia, kokius renginius organizuoti savo bendruomenei. Tai ir žygiai pėsčiomis ar dviračiais, ir įvairūs konkursai, varžybos, koncertai, viešos sporto pamokėlės, automobilių išmetamų teršalų kontrolė ir pan.

Lietuvoje kampaniją koordinuoja Aplinkos ministerija. Kaip sakė ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Regina Kališaitytė, judriausi Europos judumo savaitės dalyviai bus apdovanoti specialiaisiais prizais. Bus renkama judriausia savivaldybė, valstybės institucija, mokymo įstaiga, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, judriausias darbdavys ir judriausias pilietis.

Sumanymas kartą per metus skelbti Dieną be automobilio kilo 1998 metais Prancūzijoje. Jį greitai perėmė ir kitos šalys. Šią miestų organizuojamą vienos dienos akciją 2000 metais parėmė Europos Komisija. Dienos be automobilio sėkmė paskatino akciją išplėtoti ir ją rengti visą savaitę.