Kovo 21-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.23 val., leidžiasi 18.32 val. Dienos ilgumas 12.09 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 8.22 val., leidžiasi 23.29 val.

Vardadieniai:

Benediktas, Lingailė, Mikalojus, Nortautas, Reda, Saulius, Saulis

Datos:

Tarptautinė miego diena

Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena

Pasaulinė poezijos diena

Pasaulinė lėlininkų diena

1547 — Lenkijoje gimė pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos autorius Motiejus Stryjkovskis. Mirė apie 1592 m.

1556 — gimė Zacharijas Blotnas Vyresnysis, S.Vaišnoro „Žemčiūgos teologiškos“ lietuviškos prakalbos autorius, vienas J. Bretkūno biblijos vertimo ir jo „Postilės“ koreguotojų. Mirė 1602 m.

1883 — pradėtas leisti lietuvių visuomeninis literatūrinis laikraštis „Aušra“. Buvo leidžiamas iki 1886 metų.

1912 — gimė poetas Pranas Kasperavičius. Mirė 1938 m.

1939 — Vokietija aneksavo Klaipėdos kraštą.

Kovo 21-oji pasaulio istorijoje:

1685 — gimė vokiečių kompozitorius Johann Sebastian Bach (Johanas Sebastianas Bachas). Mirė 1750 m.

1839 — gimė Rusijos kompozitorius Modest Musorgskij (Modestas Musorgskis).

1829 — žemės drebėjimo Ispanijoje aukomis tapo 6000 žmonių.

1880 — gimė vokiečių kilmės tapytojas Hans Hofmann (Hansas Hofmanas).

1884 — Prancūzijoje legalizuotos profsąjungos.

1917 — bolševikai suėmė Rusijos carą Nikolajų II ir jo šeimos narius.

1945 — bombarduojant gestapo būstinę Kopenhagoje, britų aviacijos lėktuvai per klaidą atakavo prancūzų mokyklą; žuvo 86 vaikai ir 10 auklėmis dirbusių vienuolių.

1963 — uždarytas garsusis Alkatraso kalėjimas San Francisko (JAV) įlankoje.

1977 — po parlamento rinkimų atsistatydino Indijos premjerė Indira Gandhi (Indira Gandi).

1990 — Namibija tapo nepriklausoma valstybe.

1992 — JAV prezidentas George Bush (Džordžas Bušas) ir Vokietijos kancleris Helmut Kohl (Helmutas Kolis) baigė neoficialias derybas prekybos klausimais.

1994 — Bosnijos serbų lyderiai atsisakė paklusti JT reikalavimui atitraukti sunkią ginkluotę nuo Sarajevo.

1995 — tūkstančiai Japonijos policininkų su dujokaukėmis atliko kratas ekstremistinio religinio kulto „Aum Shinrikyo“, įtariamo paskleidus dujas Tokijo metro, būstinėje.

1998 — sulaukusi 88 metų, mirė legendinė Rusijos balerina Galina Ulanova (Galina Ulanova).

2010 — būdamas 90 metų amžiaus mirė garsaus vokiečių kompozitoriaus Richard Wagner (Ričardo Vagnerio) vaikaitis Wolfgang Wagner (Volfgangas Vagneris), kuris 57 metus buvo Bairoito muzikos festivalio direktorius.

2011 — Jungtinėse Valstijose pirmą kartą sėkmingai atlikta viso veido persodinimo procedūra.

2012 — Rusijos teismas paliko galioti sprendimą leisti šalyje publikuoti šventą hinduistų tekstą, kurio pradinis draudimas išprovokavo protestus Indijoje ir kėlė įtampos pavojų glaudiems Maskvos ryšiams su Deliu.

2013 — būdamas 82 metų mirė Nigerijos romanistas Chinua Achebe (Činua Ačebė), vadinamas šiuolaikinės Afrikos literatūros tėvu.

Kovo 21-oji šou pasaulyje:

1944 — gimė britų aktorius Timothy Dalton (Timotis Daltonas).

1958 — gimė aktorius Gary Oldman (Garis Oldmenas).

1961 — Liverpulyje įvyko pirmas legendinių „The Beatles“ koncertas.

1963 — susituokė aktorius Elliott Gould (Eliotas Guldas) ir dainininkė Barbra Streisand (Barbara Straizand).

1967 — gimė „Prodigy“ narys MC Maxim (Maksimas).

1967 — gimė švedų popgrupės „Ace of Base“ narys Jon Berggren (Jonas Bergrenas).

1970 — grupė „Faces“ su naujuoju vokalistu Rod Stewart (Rodu Stiuartu) išleido savo pirmąjį įrašą „First Step."

2010 — „Oskaro“ laureatė aktorė Rachel Weisz (Reičel Vais) pelnė pagrindinį Didžiosios Britanijos Laurence Olivier (Lorenso Olivjė) teatro apdovanojimą už vaidmenį klasikinėje pjesėje „Geismų tramvajus“ (A Streetcar Named Desire).

2011 — Holivudo Šlovės alėjoje atidengta kanadiečių roko atlikėjo, „Grammy“ laureato Bryan Adams (Brajeno Adamso) žvaigždė.

2011 — britų roko grupė „Duran Duran“ išleido albumą „All you need is now“.

2012 — Italijos centriniame Riminio mieste mirė garsus italų scenaristas ir poetas Tonino Guerra (Toninas Gvera), dirbęs su tokiomis kino garsenybėmis kaip Federico Fellini (Federikas Felinis) ar Michelangelo Antonioni (Mikelandželas Antonionis).

2014 — dainininkas Andrea Bocelli (Andrėja Bočelis) vedė savo ilgametę partnerę Veronicą Berti (Veroniką Berti).