Prezidentė su vaišėmis sutiko „Misija Sibiras“ ekspedicijos dalyvius

Lėktuvas su 24 ekspedicijos dalyviais Vilniuje nusileido sekmadienį, prieš vidurdienį, juos oro uoste su gėlėmis, Lietuvos vėliavos spalvų balionais pasitiko daugiau nei pusšimtis artimųjų, bičiulių.

Kaip vieną didžiausių iššūkių kaitrai Kazachstane ruošęsi jaunuoliai įvardijo tai, jog didesnę ekspedicijos dalį gausiai lijo, temperatūra dažnai nukrisdavo iki 10 laipsnių šilumos.

„Stovėti priešais kryžių, pastatytą savo pačių rankomis, giedoti Lietuvos himną, Tautišką giesmę yra neapsakomas jausmas. Tai – tokia didžiulė jėga!“, – BNS sakė vienas misijos dalyvių, 18-metis moksleivis Domas Zenkevičius.

Jis teigė, kad permainingos gamtinės sąlygos leido pajusti bent kruopelę to, ką vadinamojoje „Pragaro žemėje“ išgyveno Lietuvos politiniai kaliniai.

Anot 27-erių komunikacijos specialistės Agnės Goldbergaitės, didžiausias įspūdis buvo apleistose kapinėse rasti pirmąjį lietuviškąjį kapą.

„Tiek fiziškai, tiek emociškai daug visko įgyvendinta, bet sunkiausia, turbūt, buvo oro sąlygos, nesibaigiančios, didžiulės apleistos kapavietės. Jei per valandą aptinki bent vieną lietuvio kapavietę, tai tampa didžiausia dovana. Ir per lietų, ir per karščius, naktimis kalėme kryžius, buvo daug komandinio darbo“, – BNS sakė mergina.

Pietūs su prezidente

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasitiko ekspedicijos dalyvius ir pakvietė juos pietų. Pasak Prezidentės spaudos tarnybos pranešimo, šalies vadovė pusantros savaitės Kazachstano Karagandos srityje ekspedicijoje praleidusius jaunuolius vaišino lietuvišku maistu, savo šilauogėmis, medumi ir obuolių sultimis.

Pasak Prezidentės, jokie draudimai ir kliūtys neužgniauš mūsų dvasios – kol gyva mūsų istorija, tol gyva ir tauta. „Misija Sibiras“ yra geriausias įrodymas, kad Lietuvos laisvė yra patikimose rankose. Kuo daugiau patriotiško ir pilietiško jaunimo, tuo gyvybingesnė ir stipresnė valstybė.

Iš pradžių misija tradiciškai buvo planuota į Rusiją, bet Maskva atsisakė išduoti vizas, todėl ekspedicija pasirinko vykti į Kazachstano Karagandos regioną, kur buvo kalinami Lietuvos politiniai kaliniai.

Misijos dalyviai per dešimt dienų iš viso mikroautobusais, traukiniais ir pėsčiomis nukeliavo apie 3 tūkst. kilometrų Karagandos, Džezkazgano ir Balchašo regionuose, inventorizavo 16, sutvarkė 200 kapinių, pastatė 6 kryžius, aukščiausias jų – beveik 5 metrų.

Buvusioje Kazachijos sovietinėje respublikoje veikė kelios dešimtys lagerių, juose kalinti apie 20 tūkst. politinių kalinių iš Lietuvos. Pagal lietuvių tremties įkalinimo ir palaidojimo mastą Kazachstano teritoriją lenkia tik Rusija.

Projektas „Misija Sibiras“ vykdomas nuo 2006 metų. Per sovietų okupaciją iš Lietuvos į tremtį ir lagerius ištremta daugiau nei 280 tūkst. žmonių.