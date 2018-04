Kaip Vyriausybė planuoja didinti gimstamumą?

Tai numatyta ketvirtadienį paskelbtame Vyriausybės veiksmų plano projekte.

Tarp siūlymų numatyta leisti pirmaisiais vaiko priežiūros metais tėvams dirbti ir gauti išmokas, jeigu atlyginimas nėra didesnis nei minimali mėnesinė alga. Šiuo metu pirmaisiais vaiko priežiūros metais vienas iš tėvų gali arba gauti išmoką, arba darbo užmokestį.

Mokykliniams reikmenims įsigyti skirtą sumą siūloma padidinti nuo 57 iki 76 eurų. Siūloma padidinti ir išmokas už vaikus, tačiau sumos Vyriausybė nedetalizuoja.

Be to, siūloma suteikti papildomą poilsio dieną per mėnesį tėvams, kurie augina vaikus iki 14 metų. Šiuo metu tokias poilsio dienas gauna tie tėvai, kurie augina du ir daugiau vaikų iki 12 metų. Papildomą laisvą pusdienį siūloma suteikti ir vieną iki 14 metų vaiką auginantiems tėvams - jie šiuo metu negauna papildomų laisvadienių.

Vyriausybė taip pat siūlo, kad būtų įrengiamos vaikų priežiūros zonos valstybinėse institucijose, po pamokų vaikams siūloma leisti laiką dienos centruose.

Preliminarų Demografijos, migracijos ir integracijos 2018-2030 metų strategijos įgyvendinimo planą parengė valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Viešosios konsultacijos vyks 2 mėnesius. Gavus visuomenės pasiūlymus ir pastabas, planas bus atnaujintas ir pradėtas įgyvendinti.