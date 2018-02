Gynybos pirkimų agentūros vadovo atranką laimėjo S. Dzekunskas

Jis atrankoje įveikė teisininką, Kultūros paveldo departamento direktorės pavaduotoją Audrių Skaistį, BNS patvirtino krašto apsaugos ministro atstovė Vita Ramanauskaitė.

„Svarbiausi uždaviniai agentūros vadovui nesikeičia – visos krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistemos efektyvumas: pradedant rizikos vertinimu, rinkos analize, baigiant skaidrumo užtikrinimu bei sklandžiomis procedūromis“, – sakė krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas, vadovavęs šešių asmenų atrankos komisijai.

S. Dzekunskas krašto apsaugos sistemoje pradėjo dirbti 1996 metais. Didžioji dalis jo pareigų buvo susijusios su gynybos politikos formavimu, nacionalinės sistemos reformavimu pagal NATO ir Europos Sąjungos reikalavimus, gynybos įsigijimų organizavimu ir valdymu.

Šiuo metu pareigūnas eina Krašto apsaugos ministerijos Gynybos planavimo departamento vyresniojo patarėjo pareigas. Nuo 2016 metų pabaigos jis buvo ir krašto apsaugos sistemos įsigijimų reformos projekto vadovu.

Konkursą laimėjęs S. Dzekunskas yra baigęs tarptautinės prekybos magistro studijas Vilniaus universitete.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis sprendimą dėl jo paskyrimo priims gavęs teisėsaugos ir žvalgybos institucijų išvadas.

Atranka į Gynybos resursų agentūros vadovus vyko baigiant reformuoti krašto apsaugos sistemos įsigijimus. Gruodžio pradžioje prasidėjęs konkursas buvo sulaukęs politikų priekaištų dėl skaidrumo.

Iš pradžių paskelbus konkursą, dokumentus norintieji jame dalyvauti turėjo pateikti per kelias dienas. Be to, atranka buvo paskelbta tik vidiniame Krašto apsaugos ministerijos tinkle.

Ministerija taip pat numatė, kad agentūros direktorius turi būti statutinis pareigūnas.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui „valstiečiui“ Vytautui Bakui pareiškus, kad konkursas tėra fikcija, Krašto apsaugos ministerija nusprendė atranką pratęsti dviem savaitėms ir padarė ją viešą. Ministerija teigė, kad konkursas vyko skaidriai, o atranka pratęsta, nes joje dalyvavo tik vienas dalyvis.

Pratęsus atranką, atsirado dar vienas kandidatas į Gynybos resursų agentūros direktoriaus pareigas.

Šiemet pradėjusi veikti Gynybos resursų agentūra ilgainiui bus atsakinga už maždaug 95 proc. krašto apsaugos sistemos pirkimų.

Centralizuoti Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės įsigijimus imtasi po užpernai kritikos sulaukusio kariuomenės pirkimo, kai iš bendrovės „Nota Bene“ 2014 metais virtuvės įrankiai įsigyti kelis kartus didesne nei rinkos kaina. Kilus ažiotažui dėl „auksinių šaukštų“ buvo smukęs gyventojų pasitikėjimas kariuomene.