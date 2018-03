Grupė Baltijos šalių parlamentarų ragina paleisti visus Tibeto politinius kalinius

Kelios dešimtys parlamentarų taip pat išreiškė palaikymą tibetiečių pastangoms ginant politines, socialines, kultūrines ir aplinkosaugos teises bei ragino Baltijos šalių Vyriausybes ir Europos Sąjungą atkreipti dėmesį į situaciją Tibete.

Tibeto nacionalinio sukilimo metinių išvakarėse tradiciškai surengta solidarumo su Tibetu akcija.

Kelios dešimtys piketuotojų penktadienį susirinko priešais Kinijos ambasadą Vilniuje. Rankose laikydami Lietuvos bei Tibeto vėliavas piketo dalyviai skandavo „Free Tibet" (liet. laisvė Tibetui).

Protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Respect human rights in Tibet" (liet. Gerbkite žmogaus teises Tibete), „One world one dream free Tibet" (liet. Vienas pasaulis, viena svajonė, laisvas Tibetas), „Human rights in Tibet, stop Beijing olympics 2022" (liet. Žmogaus teisių Tibete, stop Beijingo olimpinėms žaidynėms).

Piketą priešais Kinijos ambasadą fiksavo ir patys ambasados darbuotojai. Jie kameromis filmavo pro ambasados langus. Piketo dalyviai jiems mojavo ir šypsojosi.

„Džiaugiuosi, kad mus matys daug žmonių Kinijoje, nes esame filmuojami. Noriu priminti, kad mes čia susirinkome tikrai ne protestuodami prieš Kiniją, bet susirinkome čia padėti Kinijai išsivaduoti nuo kai kurių mitų, kurie neleidžia valstybei atgauti savo vidinės laisvės. Ir vienas iš tų mitų yra Tibetas“, – sakė Seimo laikinosios Solidarumo su tibetiečiais grupės pirmininkas Andrius Navickas.

Jis taip pat pridūrė, kad Tibetas yra tarsi sąžinės testas tiek Kinijai, tiek Vakarų pasauliui.

„Man atrodo, kad Tibetas yra sąžinės testas visiems, tiek Kinijai tiek Vakarų pasauliui, parodantis, kiek mes apskritai vertiname laisvę. Mes mėgstame kalbėti apie laisvę, bet kiek tai iš tikrųjų mums yra vertybė“, – teigė A. Navickas.

Susirinkę piketuotojai reikalavo ne tik laisvės Tibetui, bet ir siekė uždrausti 2022 metais Pekine vyksiančias olimpines žaidynes.

„Pirmą kartą atėjau į piketą prie Kinijos ambasados 1996 metais. Nors per tą laiką situacija radikaliai nepasikeitė, tačiau kartais tiesiog reikia daryti tuos darbus, kurie negarantuoja jokio rezultato. Kažkas turi tą laisvės ugnį degti“, – BNS sakė vilnietis Vytautas.

Minint Tibete vykusio sukilimo metines, Užupio kavinėje rodomas režisieriaus Vytauto V. Landsbergio filmas „Nuo pasaulio stogo“, netoli Užupio angelo kaip solidarumo su tibetiečiais ženklas plevėsuos Tibeto vėliavos.

Solidarumo su Tibetu diena Lietuvoje rengiama daugiau nei dvidešimt metų, primenant 1959 metų kovo 10 dieną Tibete vykusį sukilimą.

Autonomijos nuo Kinijos Tibetas neteko 1951 metais, kai Pekinas įvedė kariuomenę į šią nepriklausomybę paskelbusią teritoriją. Nuo 2008-ųjų protestuodami prieš Kinijos represijas Tibete susidegino apie pusantro šimto tibetiečių.

Lietuva buvo patekusi į Kinijos nemalonę, kai su Dalai Lama Vilniuje 2013 metais susitiko prezidentė Dalia Grybauskaitė. Seimas 2017-ųjų pabaigoje įsteigė paramos Tibetui grupę, Vilniuje prieš aštuonerius metus įkurtas Tibeto skveras, jo pavadinimas užrašytas ir tibetiečių kalba.

Kurį laiką Lietuvos derybos įvairiais klausimais su Kinija buvo sustojusios, kol 2015 metų vasarį Pekinas išplatino pareiškimą, kad vėl yra pasirengęs plėtoti gerus santykius.