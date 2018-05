EBPO perspėja: Lietuvoje gyvenimo trukmė trumpiausia

Penktadienį paskelbtoje EBPO sveikatos sistemos apžvalgoje teigiama, kad Lietuvos gyventojų prognozuojama gyvenimo trukmė yra trumpiausia tarp 36 valstybių ir siekia 74,5 metų. Tuo metu EBPO šalių vidurkis siekia 80,6 metų, o ilgiausia gyvenimo trukme pasižymi Japonijos gyventojai - 83,9 metų.

Latvija yra priešpaskutinėje vietoje tarp EBPO šalių - joje prognozuojama gyvenimo trukmė siekia 74,6 metų, Brazilijoje - 74,7 metų.

EBPO ekspertų teigimu, Lietuva per 45 metus nuo 1970-ųjų iki 2015 metų prognozuojamą gyvenimo trukmę padidino tik ketveriais metais - mažiausiai tarp EBPO valstybių.

Ataskaitoje teigiama, kad Lietuvoje daug žmonių miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, savižudybių, kepenų ligų. EBPO sveikatos padalinio vadovė Francesca Colombo teigia, kad tai lemia ir lietuvių gyvenimo būdas, ir sveikatos sistema.

„Sveika gyvensena nėra tarp geriausių“, - Lietuvos žurnalistams Paryžiuje sakė F. Colombo. Ji sutiko, kad gyvenimo trukmė Lietuvoje trumpesnė ir dėl alkoholio bei tabako vartojimo.

Ekspertų vertinimu, Lietuvoje vienas vyresnis nei 15 metų gyventojas 2015 metais vidutiniškai suvartojo 15,2 litro alkoholio. Tai daugiau nei bet kurioje kitoje EBPO šalyje. Antroje vietoje pagal vartojimą esanti Belgija nuo Lietuvos atsilieka 2,6 litro, o paskutinėje vietoje esančiame Izraelyje, pasak organizacijos, alkoholio suvartojama 2,6 litro. Tuo metu visoje EBPO vienas gyventojas vidutiniškai suvartoja 9 litrus alkoholio.

Lietuva pirmauja ir pagal mirčių, kurių galima išvengti, skaičių. EBPO ekspertai, remdamiesi „Eurostat“ duomenimis, skaičiuoja, kad pagal šį rodiklį Lietuva kartu su Latvija Europos Sąjungoje dalijasi pirmą ir antrą vietas.

Tačiau, anot F. Colombo, Lietuvos sveikatos sistemoje yra ir teigiamų pavyzdžių. Anot jos, šalis pasižymi stipria pirmine sveikatos priežiūra.

„Ką radome Lietuvoje, kad padaryta daug dalykų sukurti tvirtą ir stiprų prieinamumą prie pirminės sveikatos priežiūros“, - tikino ji.

Pasak jos, Lietuva taip pat padarė pažangą, didindama ligoninės lovų užimtumą ligoninėse, tačiau lovų skaičius šalyje vis dar yra aukštas. Ekspertų vertinimu, aukštesnį lovų skaičių EBPO turi tik Japonija, Korėja, Vokietija ir Austrija.

Be to, EBPO ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos ligoninėse teikiama per mažai sudėtingų paslaugų. Organizacijos vertinimu, 22 šalies ligoninėse atliekama mažiau nei viena operacija per dieną, 15-oje ligoninių rečiau nei kartą per savaitę atliekama didelė ginekologinė operacija.