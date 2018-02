Dėl vizos į Migracijos departamentą – tik užsiregistravus internetu

Nuo pirmadienio Migracijos departamentas Vilniuje naikina gyvas eiles, kai užsieniečiai galėjo ateiti ir pateikti prašymus nacionalinei vizai gauti be išankstinės registracijos.

„Tai nėra kažkas naujo, internetinė registracija visą laiką buvo. Visą liką internetu buvo galima užsiregistruoti nacionalinei vizai gauti. (...) Pas mus buvo tiesiog sudaryta galimybė be registracijos, toks lyg palengvinimas gyva eile ateiti dvi valandas be išankstinės registracijos. Kadangi pasidarė toks nevaldomas procesas, nusprendėme panaikinti gyvą eilę“, – BNS sakė Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

„Nuo pirmadienio patekti į Migracijos departamentą nacionalinės vizos bus galima ateiti tik iš anksto užsiregistravus“, – pabrėžė ji.

Pastaruoju metu E. Gudzinskaitė sulaukė kritikos dėl kompetencijos trūkumo organizuojant departamento darbą ir kad norintys gauti vizą užsieniečiai į departamentą turi atvykti dar jam neatsidarius ir laukti gyvoje eilėje lauke, šaltyje, tačiau ir tai negarantuoja, kad jie bus priimti.

Naujienų portalui 15min.lt užsieniečiai teigė priversti dar naktį užsiimti gyvą eilę, kad galėtų spėti ryte per dvi valandas pateikti dokumentus – departamentas kasdien priima tik aštuonis interesantus. Nepavykus priduoti dokumentų, tenka ateiti kitą rytą. Be to, užsienio piliečiai aptarnaujami tik lietuvių kalba.

E. Gudzinskaitė BNS sakė, kad išankstinė registracija vykdoma internetu.

„Yra epolicijos įrankis, į jį galima patekti tiek iš migracijos departamento, tiek iš policijos svetainių, ten nuorodos yra. Tiesiog pasirenki tau priimtiną datą ir padalinį, į kurį nori ateiti paduodi vizą“, – teigė ji.