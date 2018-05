Prezidentė tikisi, kad NSGK išvados virs įstatymų pataisomis

„Tyrimas jau atliktas, išvados pateiktos. Svarbu ne tik konstatuoti problemas, bet ir imtis realių veiksmų joms spręsti. Tikimės, kad Seimo NSGK pusės metų darbas taip pat virs įstatymų pataisomis ir konkrečiais teisiniais įrankiais politiniams procesams skaidrinti“, – rašoma prezidentės spaudos tarnybos BNS perduotame komentare.

Prezidentūra primena, jog šalies vadovės iniciatyva per aštuonerius metus „kovojant su politine korupcija ir verslo grupuočių įtaka politiniams procesams jau parengtos, priimtos ir įgyvendinamos 29 įstatymų pataisos“.

Anot Prezidentūros, jomis Valstybės saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai, teismams ir prokuratūrai kovai su korupcija suteikti papildomi teisiniai instrumentai, kurių pagalba teismus pasiekė trys politinės korupcijos bylos.

S. Skvernelis: neatsakyta į visus klausimus

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) tyrimas dėl verslo poveikio politiniams procesams neatsakė į visus kylančius klausimus.

Jis neatmeta galimybės, kad tas aplinkybes ateityje galėtų tirti naujos Seimo komisijos.

„Ar viskas ištirta, visos tos kryptys apimtos yra, čia irgi galima diskutuoti. (...) Tikrai man atrodo, kad ne visos svarbios sritys yra paliestos arba atskleistos iki galo“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

Ministras pirmininkas taip pat sakė pasigendantis detalesnio tyrimo apie partijų finansavimą ir jas galėjusius pasiekti pinigus iš Rusijos.

„Pasigesčiau to tyrimo apie finansavimą, partijų finansavimą ir čia, matyt, yra giluminiai dalykai: tos sudėtingos finansavimo schemos, kurios buvo ne per viešas įstaigas, ne per fondus, bet per tam tikras viešųjų ryšių agentūras, per įmones, kurios tuo metu buvo stambios valstybinės įmonės ir naudojo viešinimo pinigus. Aš manau, kad čia yra pakankamai rimta, kadangi tai susiję su grėsme iš Rytų, su, kaip dabar madinga sakyti, Kremliaus pinigais. Čia, manau, nėra iki galo įsigilinta ir atskleista“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Jis teigė, kad po šio tyrimo išvadų galėtų būti kreipiamasi į teisėsaugą, bet neatmeta ir galimybės, jog „gali atsirasti dar viena kita laikinoji tyrimo komisija Seime“.

D. Bradauskas: tai visiška nesąmonė

Buvęs Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovas Dainoras Bradauskas „nesąmone“ vadina Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komiteto parlamentinio tyrimo dėl verslo grupių įtakos politikai išvadose aprašomus jo susitikimus su įmonių „MG Baltic“ ir „Vilniaus prekyba“ atstovais, rašo 15min.lt.

„Nesąmonė, kad tame susitikime aptarinėjome mokestinę analizę. Tai tik interpretacijos. Bet kol byla teisme ir procesas nesibaigė, daugiau neturiu ką komentuoti“, – teigė D. Bradauskas.

BNS anksčiau rašė, kad Seimo komitetas nuo praėjusių metų spalio atliko parlamentinį tyrimą dėl verslo grupių įtakos politiniams procesams bei sprendimų priėmėjams. Trečiadienį vakare patvirtintos tyrimo išvados.

NSGK išvadose teigiama, kad „Vilniaus prekybos“ vadovai siekė užsitikrinti koncerno „MG Baltic“ vadovų palaikymą ir pasinaudoti koncerno įtaka VMI. Pasak dokumento, „MG Baltic“ padėjo „Vilniaus prekybai“ išvengti mokestinių prievolių, kurių suma gali siekti milijonus eurų, todėl būtų tikslinga iš naujo įvertinti mokestinio tyrimo rezultatus ir atlyginti galimai padarytą žalą valstybei,

2015 metų rugpjūčio 28 dieną, tarpininkaujant LNK žurnalistui Tomui Dapkui, buvo suorganizuotas „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir tuometinio VMI vadovo Dainoro Bradausko susitikimas, kuriame buvo aptarti „Vilniaus prekybos“ mokestinio patikrinimo rezultatai. Susitikime sutarta, kad D. Bradaukas kuruos šio patikrinimo eigą, o rezultatus perduos R. Kurlianskiui, kuris informuos „Vilniaus prekybos“ atstovę.

Išvadose neminima atstovės pavardė, tačiau 2017 metų pradžioje „Vilniaus prekybos“ atstovė Diana Dominienė neigė dariusi įtaką VMI veiklai, o su D. Brdausku esą buvo susitikusi tik vieną kartą 2015 metais ir pranešė, kad „Vilniaus prekyba“ bendradarbiaus dėl pradėtų VMI tyrimų bei pateikė pasiūlymus, kaip pagreitinti procesą. Jos teigimu, susitikimas buvo oficialus ir jame dalyvavo kiti VMI bei „Vilniaus prekybos“ darbuotojai.