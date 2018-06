Birželio 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.42 val., leidžiasi 21.57 val. Dienos ilgumas 17.15 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 6.33 val., leidžiasi 23.36 val.

Vardadieniai:

Bargailė, Jolanta, Krescencija, Vidas, Vitas

Datos:

Okupacijos ir genocido diena

Alytaus miesto diena

Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena

1161 — pirmą kartą paminėta Palanga.

1581 — Steponas Batoras suteikė Alytaus miestui savivaldą. Alytaus vardas pirmą kartą paminėtas 1377 m.

1936 — gimė poetė Stasė Lygutaitė — Bucevičienė.

1940 — Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Lietuva prarado nepriklausomybę penkiems dešimtmečiams.

1997 — Lietuvos moterų krepšinio rinktinė iškovojo Vengrijoje Europos čempionato aukso medalį.

2005 — vyko pirmasis oficialus Europos Parlamento komiteto vizitas i Lietuvą.

2010 — eidamas 80-uosius metus mirė žymus Lietuvos dirigentas, profesorius Vytautas Viržonis.

2011 — Lietuvos dailės muziejų (LDM) pasiekė Lietuvai padovanota pasaulinio pripažinimo dailininko, kilusio iš Lietuvos, Arbito Blato kūrinių kolekcija, kurią muziejui padovanojo prieš 12 metų mirusio menininko šeima.

Birželio 15-oji pasaulio istorijoje:

1167 — pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas Kopenhagos (Danija) vardas.

1594 — gimė prancūzų tapytojas, žymus klasicistas Nicolas Poussin (Nikola Pusenas). Mirė 1665 m.

1752 — Benjamin Franklin (Bendžaminas Franklinas) eksperimentu įrodė, kad žaibas yra elektros išlydis.

1836 — Arkanzasas tapo 25-ąja JAV valstija.

1843 — gimė norvegų kompozitorius Edvard Grieg (Edvardas Grygas).

1866 — Prūsija užpuolė Austriją.

1882 — gimė nacių sąjungininkas II pasaulinio karo metais, Rumunijos diktatorius Ion Antonescu (Jonas Antonesku).

1888 — mirė aštuntasis Prūsijos karalius ir Vokietijos imperatorius Frederick III (FrederikasIII).

1904 — kilus gaisrui garlaivyje netoli Niujorko (JAV), žuvo daugiau nei 1 000 keleivių.

1914 — gimė SSSR vadovas (1982—1984) Jurij Andrapov (Jurijus Andropovas).

1919 — anglai John Alcock (Džonas Elkokas) ir Arthur Brown (Artūras Braunas) baigė pirmąjį transatlantinį skrydį be nutūpimo.

1970 — kilus neramumas, Turkijoje įvesta karo padėtis.

1977 — pirmuosius demokratinius rinkimus Ispanijoje laimėjo Adolf Suarez (Adolfas Suaresas).

1992 — Japonijos parlamentas pirmą kartą po II pasaulinio karo sutiko, kad šalies daliniai dalyvautų karinėje operacijoje už šalies ribų.

1995 — JT Saugumo Taryba nutarė dislokuoti Bosnijoje papildomą 12 500 taikdarių kontingentą.

2010 — eidamas 75-uosius metus mirė žymus ukrainiečių kino režisierius, operatorius ir visuomenės veikėjas Jurij Iljenko (Jurijus Iljenka).

Birželio 15-oji šou pasaulyje:

1734 — gimė kompozitorius Johann Ernst Altenburg (Johanas Ernstas Altenburgas).

1943 — Paryžiuje gimė roko muzikos atlikėjas Johnny Hallyday (Džonis Holidėjus).

1963 — Los Andžele gimė aktorė Helen Hunt (Helen Hant).

1964 — gimė amerikiečių TV serialo „Draugai“ aktorė, atlikusi Monikos vaidmenį, Courteney Cox Arquette (Kortni Koks Arket).

1864 — gimė kompozitorius Joseph Guy Marie Ropartz (Josefas Gajus Mari Roparcas).

1865 — gimė kompozitorius Paul Gilson (Polas Gilsonas).

1894 — gimė kompozitorius Robert Russell Bennett (Robertas Raselas Benetas).

1910 — gimė „Little House on the Prairie“ and „Bonanza“ autorius David Rose (Deividas Rouzas). Kompozitorius, per 65-erius savo karjeros metus, laimėjo keturis „Emmy“ ir 22 „Grammy“ apdovanojimus.

1961 — įvyko Elvis Presley (Elvio Preslio) filmo „Tickle Me“ premjera.

1966 — išleistas „The Beatles“ albumas „Yesterday & Today“.

1968 — mirė džiazo gitaristas Wes Montgomery (Vesas Mangomeris).

1996 — sulaukusi 79-erių, mirė garsioji džiazo dainininkė Ella Fitzgerald (Ela Fitzdžerald).

1998 — grupė „Spice Girls“ išvyko į savo pirmąjį koncertinį turą į Majamį.

2003 — NBA čempionais tapo San Antonio Spurs.

2010 — 67-erių metų Harrison Ford (Harisonas Fordas), vaidinęs tokiuose filmuose kaip „Žvaigždžių karai“ (Star Wars) ir „Indiana Džounsas“ (Indiana Jones), po aštuonerių draugystės metų susituokė su 45-erių metų Calista Flockhart (Kalista Flokhart), išgarsėjusia seriale „Eli Makbyl“.

2010 — buvusi populiarios Amerikos televizijos situacijų komedijos paaugliams „Pagaliau skambutis!" (Saved by the Bell) žvaigždė Tiffani Thiessen (Tifani Tisen) su vyru aktoriumi Brady Smith (Breidžiu Smitu) susilaukė dukters Harper Renn Smith (Harper Ren Smit).

2011 — britų aktorė Elizabeth Hurley (Elizabet Herli), po keturių santuokos metų, oficialiai išsiskyrė su turtingu indų kilmės verslininku Arun Nayar (Arunu Najaru).

2013 — realybės televizijos žvaigždė Kim Kardashian (Kim Kardašian) pagimdė mergaitę – pirmąjį savo ir draugo, reperio Kanye West (Kanajaus Vesto) vaiką.