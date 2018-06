Asmens dokumentų keitimą planuokite iš anksto

Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų galiojimo laikas svarbus keliaujant, tvarkant įvairius reikalus valstybės įstaigose, susirgus, kitais atvejais. Pasitikrinti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento galiojimo terminą pravartu kiekvienam pilnamečiam asmeniui, pasą ar asmens tapatybės kortelę turinčiam apie dešimtmetį, nes įprastai tiek laiko galioja naujai išduotas asmens dokumentas. Šiuo priminimu Migracijos valdyba itin siekia atkreipti jaunų Lietuvos Respublikos piliečių dėmesį, kurie pasą ar asmens tapatybės kortelę įgijo nesulaukę 16-os metų – vaikams iki šio amžiaus asmens dokumentai išduodami tik penkeriems metams (iki 5 metų amžiaus – dvejiems metams).

Naujus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus įsigyti privalantys asmenys kviečiami nedelsti ir atvykti į migracijos padalinį nelaukiant šiltojo metų laiko, kai asmens dokumentus skuba pasikeisti keliautojai ir dėl to Migracijos valdyboje susidaro didesnės laukiančiųjų eilės, iš anksto apsispręsti, kurį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą – pasą ar asmens tapatybės kortelę, gal abu, pageidautų turėti. Migracijos valdyba pastebi, kad vykstant į Europos Sąjungos valstybes nares ar kitas šalis, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai, pakanka turėti asmens tapatybės kortelę, vykstant į kitas valstybes, būtinas pasas. Valstybių sienas galima kirsti tik su galiojančiu asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančiu dokumentu. Vykstant į Europos Sąjungos valstybes svarbu, kad turimas asmens dokumentas galiotų kelionės metu, vykstant už jos ribų, dokumentų galiojimui taikomi atskiri reikalavimai – 3 ar 6 mėnesių pabaigos terminas, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos.

Migracijos valdyba skatina piliečius nelaukti paskutinės turimo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento galiojimo dienos, kad netektų paso ar asmens tapatybės kortelės užsisakyti skubos tvarka ir už jų įgijimą mokėti brangiau: valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės keitimą ir išdavimą bendra (per mėnesį) tvarka siekia 8,60 Eur, skubos tvarka per 5 darbo dienas – 19,60 Eur, paso išdavimas ir keitimas bendra tvarka – 43 Eur, skubos tvarka per 5 darbo dienas –57 Eur (rinkliavos dydis mažinamas 50 proc. vaikams iki 18 metų ir pensinio amžiaus žmonėms, tačiau tik už vieno iš dokumentų išdavimą ir tik jį išduodant bendra tvarka).

Migracijos valdyba primena, kad užsisakyti naują asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą galima bet kurioje pasirinktoje Lietuvos Respublikos migracijos tarnyboje (grupėje), nesvarbu, kur būtų deklaruota gyvenamoji vieta. Eilių išvengti leistų naudojimasis išankstine elektronine registracija portale www.epolicija.lt.

Šiuo metu išlieka galimybė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyboje pateikti prašymus išduoti (pakeisti) pasą skubos tvarka per 5 darbo dienas ir bendra tvarka. Prašymų išduoti (pakeisti) Lietuvos Respublikos pasą skubos tvarka per vieną darbo dieną priėmimo apribojimas tęsiamas.