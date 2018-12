Apylinkių teismų teisėjams padidinti atlyginimai

Parlamentarai padidino apylinkių teismų teisėjų pareiginės algos koeficientą nuo 14,2 iki 16,2. Jis tapo vienetu mažesnis nei apygardų teismų teisėjų.

Apylinkių teismų pirmininkų pareiginės algos koeficientas padidintas iki 18,2, jų pavaduotojų – iki 17,2.

Kiek realiai kils apylinkių teismų teisėjų algos, priklausys nuo to, koks bus patvirtintas pareiginės algos bazinis dydis kitiems metams.

Šiuo metu šis dydis sudaro 132,5 euro. Skaičiuojant pagal jį, teisėjų darbo užmokestis kiltų mažiausiai 260 eurų neatskaičius mokesčių.

Žemiausios instancijos teismų teisėjų atlyginimų didinimą inicijavo Vyriausybė. Jos teigimu, šių teisėjų algos yra neproporcingai mažos, atsižvelgiant į teisėjams keliamus kvalifikacinius reikalavimus, jų darbo krūvį. Be to, per dideli skirtumai su kitų teismų teisėjais.

Prieš metus, kai buvo parengtas minėtas pasiūlymas, minimalus pradedančio apylinkės teismo teisėjo atlyginimas, neatskaičius mokesčių, jei teisėjas prieš tai nėjo pareigų valstybės tarnyboje ir negavo priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, siekė 1853 eurus, vidutinis apylinkės teismo teisėjo atlyginimas buvo 2162 eurai.