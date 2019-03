11 tūkst. mokinių Lietuvoje dar mokosi sujungtose klasėse

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius aiškino, kad šią padėtį ištaisyti, tai yra optimizuoti mokyklų tinklą ir pasiekti, kad penktų ir aukštesnių klasių jungtinių Lietuvoje nebeliktų, visai įmanoma per dvejus trejus metus ir tai esą bus daroma.

A. Monkevičius pabrėžė, kad mokymas jungtinėse klasėse prasilenkia su kokybe, bet naikinant mažas mokyklas skubos negali būti, nes tai yra jautri ne tik švietimo, bet ir socialinė problema.

„Ne per metus. Tai tęsiasi daugiau nei dešimt metų, tas tinklas yra tvarkomas. (...) Ir aš dabar atėjęs tą patį stengsiuosi daryti, numatydamas racionalų kelią per kiek galima trumpesnį laiką, aš manau, kad tai truks ne vienerius, o gal dvejus trejus metus. (...) Kodėl negalima padaryti žaibiškai, kaip jūs siūlote, nuo kitų metų, tarkim, vienu sykiu? Aš manau, todėl, kad valstybė turi įvertinti visas pasekmes. Tai yra platus kontekstas, tai yra daugybė žmonių, kurie ten dirba, tai yra socialinė terpė visoje Lietuvoje. Tos minėtos mokyklos, kur jos yra? Mes žinome - didžiausios atskirties zonoje. Ir kas padaryta regioninėje politikoje, kad tie žmonės neliktų be pragyvenimo šaltinio, kurie daugybę metų atidirbę tose mokyklose? Labai kompleksiniai klausimai“, - kalbėjo A. Monkevičius.

Pasak ministro, siekiant atsisakyti jungtinių klasių, bus tariamasi su savivaldybėmis.

„Aš susitiksiu su visais merais arba vicemerais, kai suformuos visas administracijas. Na ir finansiniai instrumentai - jie turi taip veikti, kad labai skatintų savivaldybes taip tvarkytis, kad nebūtų naudinga turėti tokias klases.

Jungtinėse klasėse šiuo metu mokosi apie 11 tūkstančių vaikų, tai sudaro 2,5 proc. visų mokinių. 281-a mokykla, kurioje yra jungtinių klasių, sudaro beveik 40 proc. visų Lietuvos mokyklų.