Seimo komitetas balsuos, ar reikia komisijos tirti žemės reikalus

Konservatorių frakcijos vadovas Gabrielius Landsbergis BNS pareiškė, kad Seimui atmetus nutarimą, kuriuo siūloma steigti komisiją, sustiprėtų pozicija, siekiant šios kadencijos Seimo paleidimo.

„Mes išvardinome keturis reikalavimus: ši komisija, VRK pirmininkė, Skardžiaus (Seimo nario Artūro Skardžiaus apkalta – BNS). Arba Seimas pasileidžia“, – BNS teigė parlamentaras.

Seimui praėjusią savaitę pradėjus svarstyti, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl didelių dirbamos žemės plotų valdymo ir įsigijimo, premjeras Saulius Skvernelis ir „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis – vienas didžiausių žemvaldžių – teigė tokiai komisijai nepritariantys.

Premjeras aiškino, kad dirbamos žemės įsigijimo teisėtumo klausimus turi nagrinėti teisėsauga arba atsakingos už sklypų prekybą institucijos, o ne Seimas, o R. Karbauskis tikino nedalyvausiantis balsavimuose.

Parlamentinio tyrimo, kuris iki lapkričio turėtų pateikti Seimui atsakymus į daugelį klausimų dėl žemės valdymo ir įsigijimo, prašo opozicinių konservatorių frakcija, tačiau iniciatyvą parėmė ir keli liberalai, „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos nariai.

Seimo Kaimo reikalų komitetas praėjusią savaitę nepritarė tokiai opozicijos iniciatyvai. Gavęs Teisės ir teisėtvarkos komiteto sprendimą, ketvirtadienį galutinai balsuos Seimas.

Tyrimo siūloma imtis paaiškėjus, kad R. Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.

Jeigu Seimas sudarys komisiją, ji turės atsakyti į tris dešimtis klausimų, susijusių su dirbamos žemės įsigijimu, į Lietuvą iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų, augalų apsaugos priemonių, žemės ūkio technikos pardavimus, grūdų ir aliejinių augalų, sėklų rinkų pasidalinimą, grūdų elevatorių valdymą.

Be to, siūloma aiškintis, kas valdo daugiau nei 500 hektarų žemės, nustatyti, kiek jos yra įsigijusios žemės ūkio, technikos ar trąšų prekybos įmonės.

Taip pat bus bandoma nustatyti, kaip žmonės ir įmonės apeina 500 hektarų ribojimą ir ar dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas. Be to, komisija aiškinsis, kaip plačiai paplitęs vekselių naudojimas žemės ūkyje ir kiek žmonių dėl to prarado savo žemę.

Komisija turėtų pateikti išvadą, kaip reikėtų keisti žemės įsigijimo ir valdymo politiką bei tai numatančius įstatymus.