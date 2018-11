Premjeras: po etatinio apmokėjimo įvedimo mokytojų alga išaugo 117 eurų

„Dar anksti sakyti, kiek ji (nauja tvarka – BNS) turi privalumų ar trūkumų. Faktas tas, kad tie žmonės, kurie turi pilną darbo krūvį – jų atlyginimai augo daugiau negu 117 eurų vidutiniškai“, – pirmadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė S. Skvernelis.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) planus vykdyti streiką dėl etatinio apmokėjimo jis vadino „demokratine teise“, bet akcentavo, kad streikas neturėtų trukdyti ugdymo procesui.

„Demokratinėje šalyje visos protesto formos leistinos, įmanomos. Jei galvojama, kad reikia streikuoti – tai jų apsisprendimo teisė. Tik vėlgi nesinorėtų, kad šioje vietoje nukentėtų vaikai, moksleiviai. Jei streikas bus, tai turi būti atlikta pagal galiojančius įstatymus“, – sakė S. Skvernelis.

Seimas birželį patvirtino etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, jis etapais įvedamas nuo rugsėjo.

Pamokinį mokytojų apmokėjimą pakeitė valandinis apmokėjimas – mokytojo etatą sudaro 1512 valandų per metus. Mokytojo darbo laikas skirstomas į tris dalis: kontaktinės valandos, t. y. pamokos, pasirengimas joms bei darbas bendruomenei.

Šią reformą Andriaus Navicko vadovaujama profsąjunga vadina absurdiška, piktinasi, kad ji priimta „buldozerio“ principu ir skelbia lapkričio 12 dieną pradėsianti neterminuotą streiką.

LŠDPS reikalauja nedelsiant atsisakyti šios „minutinės“ darbo užmokesčio sistemos ir įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų ne daugiu kaip 18 kontaktinių valandų. Taip pat – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc. bei mažinti vaikų skaičių klasėse.

Be kitų naujovių, kritikuojama įvesta nauja mokymo lėšų paskirstymo metodika, nes, anot profsąjungos, nepakanka lėšų namų mokymui, klasėms dalinti į grupes, kvalifikacijai, švietimo pagalbai, o klasės dideliuose miestuose kaip buvo taip ir liko perpildytos.

Švietimo ir mokslo ministerija teigė, kad etatinis mokytojų darbo apmokėjimas leis sureguliuoti pedagogų darbo krūvius ir atlyginti už visus darbus mokyklos bendruomenei. Numatyta, kad mokytojo etate darbas bendruomenei galės sudaryti iki pusės visų valandų skaičiaus per metus, pirmuosius dvejus darbo metus – iki 40 proc. visų valandų. Nustatoma, kad mokytojų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų ne daugiau kaip 24 kontaktinės per savaitę privalomam dalykui (dalykams) mokyti.

Gegužę prie LŠDPS inicijuoto dviejų valandų streiko prisidėjo maždaug pusė šimto bendrojo lavinimo mokyklų, darželių ir neformaliojo ugdymo įstaigų, apie 1 tūkst. pedagogų. Iš viso Lietuvoje yra apie 53 tūkst. pedagogų.