Ministras: ilgametės NATO sėkmės priežastis – gebėjimas reaguoti į iššūkius

„Ilgametės Aljanso sėkmės priežastis - gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančios saugumo aplinkos ir reaguoti į iškylančius iššūkius. Sąjungininkų ryžtas ir vienybė Šaltojo karo metu padėjo atsilaikyti prieš sovietų grėsmę, vėliau NATO prisidėjo prie taikos atkūrimo Balkanuose. Priimdama naujas nares, NATO išplėtė saugumo ir stabilumo erdvę Europoje ir vaidino svarbų vaidmenį kovoje su tarptautiniu terorizmu. Mūsų kartos uždavinys - pasinaudojant NATO 70 metų patirtimi - solidariai kurti Aljansą, turintį reikiamų pajėgumų ir valios reaguoti į dabarties ir ateities iššūkius. Sakartvelo ir Ukrainos žmonės pasirinko būti Vakarų bendrijos dalimi, ir niekas negali užginčyti jų apsisprendimo laisvės. Lietuva tvirtai remia Sakartvelo ir Ukrainos siekį tapti NATO nariais“, - sakė L. Linkevičius.

Pagal pranešimą, Lietuvos užsienio reikalų ministras dalyvavo NATO 70-mečiui skirtame diskusijų renginyje „NATO Engages: the Alliance at 70“ ir Europos politikos analizės centro (angl. Center for European Policy Analysis) organizuotame forume „NATO at 70: Commemorating the Past. Preparing for the Future“.

Vakare ministras dalyvaus oficialiame NATO 70-mečio minėjime Andrew W. Mellono auditorijoje - pastate, kuriame 1949 m. balandžio 4 d. buvo pasirašyta Šiaurės Atlanto sutartis.