Konservatoriai surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl žemės valdymo

Iniciatyva gimė po to, kai paaiškėjo, kad valdančiųjų „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt apeina įstatymu nustatytą ribojimą vienam fiziniam arba juridiniam asmeniui valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.

„Esame susirūpinę, kad prie tokios žemės konsolidavimo vienose rankose ir iš to išeinančių socialinių bei ekonominių problemų, su kuriomis susiduria Lietuvos kaimas, galimai prisideda paplitusios žemės ūkio paskirties žemės užgrobimo schemos ir žemės koncentracija stambiųjų žemvaldžių rankose“, – pranešime spaudai cituojamas konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

Konservatoriams pavyko surinkti 38 parašus dėl parlamentinio tyrimo komisijos sudarymo.

Pagal Seimo statusą, inicijuoti parlamentinį tyrimą gali ne mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų, tai yra ne mažiau kaip 36 Seimo nariai iš 141.

Parlamentinį tyrimai daugiausiai palaiko konservatoriai, tačiau iniciatyvą parėmė ir keli liberalai, „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos nariai.

Seime siūloma aiškintis, kurie fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvoje valdo daugiau nei 500 hektarų žemės ūkio paskirties žemės, nustatyti kiek žemės yra įsigijusios žemės ūkio, jo technikos ar trąšų prekybos įmonės.

Taip pat bus bandoma nustatyti, kaip žmonės ir įmonės apeina 500 hektarų ribojimą ir ar dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas šiam ribojimui įgyvendinti. Be to, komisija aiškinsis, kaip plačiai paplitęs vekselių naudojimas žemės ūkyje ir kiek žmonių dėl to prarado savo žemę.

Komisija turės pateikti išvadą, kaip reikėtų keisti žemės įsigijimo ir valdymo politiką bei tai numatančius įstatymus.