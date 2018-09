Įtempta ūkio ministro diena

Ketvirtadienį ūkio ministras Virginijus Sinkevičius turėjo sudėtingą dieną, nes teko aplankyti keturis miestus, susipažinti su vietos verslininkais, klestinčiomis įmonėmis bei užsuko ir į „Kauno dienos“ redakciją. Maža to, ketvirtadienio naktį ministras grįžo iš Lenkijos, kur vyko 28-asis Europos ekonomikos forumas.

Ketvirtadienį pirmoji ministro V. Sinkevičiaus stotelė buvo Šiauliuose.

„Šiauliai gali papasakoti didžiąją dalį Lietuvos pramonės istorijos: pradedant „Rūtos“ gamykla, neaplenkiant legendinio „Baltik Vairas“ įmonės ir baigiant visas ketvirtosios pramonės revoliucijos naujoves reprezentuojančia „ROL/Statga“ gamykla“, – teigė ministras.

Aplankęs įmones ministras vyko į Panevėžį, kur atidarė bendradarbystės erdvę „Spiečius“. Įmonė suteikia galimybes dabar jau ir pradedantiesiems Panevėžio verslininkams įgyti daugiau žinių apie verslo vystymą, pasinaudoti modernia erdve tam, kad po metų galėtų savarankiškai plėstis ir įdarbinti vietos gyventojus.

Kaune V. Sinkevičius vyko į aviacijos IT sprendimus kuriančią bendrovę OAG biuro atidarymą.

„Kaune dar kartą stebėjausi šio miesto galimybėmis pritraukti investuotojus, kuriuos galima vadinti „creme de la creme“. Aviacijos IT sprendimus kurianti bendrovė OAG įsikūrė Kaune ir turėjau garbės atidaryti jų biurą. Man šis projektas ženklina Lietuvos IT sektoriais augimą – nuo paprastas funkcijas atliekančių IT fabrikų iki laboratorijų, kur nedidelės komandos kuria išskirtinius sprendimus globaliam pasauliui.

Dienos pabaigoje V. Sinkevičius apsilankė ir „Kauno dienos“ redakcijoje, kur stebėjosi augančiu dienraščio tiražu ir popierinės spaudos klestėjimu.

„Kaunas sulaukė sėkmės bangos, ant kurios auga viskas – daugėja modernių biurų pastatų, užsienio investuotojų, krepšinio pergalių. Be to, „Kauno diena“ yra dar viena pastarojo meto sėkmės istorija. Kai jau metų metus prognozuojama popierinių dienraščių mirtis, o tiražai Lietuvoje vis mažėja, „Kauno diena“ tiražą augina ir jau galvoja kaip padidinti naujo savaitraščio „Vilniaus diena“ tiražą. Štai taip – verslas, paneigiantis logika pagrįstas prognozes", – džiaugėsi ministras V. Sinkevičius.

Vakare ūkio ministras dar apsilankė Šakiuose, kur susitiko su vietos bendruomene.

