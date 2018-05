Iš frakcijos išmestas P. Gražulis: be R. Pakso partija bus tik medžiotojų būrelis

„Aš esu įsitikinęs - partija „Tvarka ir teisingumas“ be Rolando Pakso tėra medžiotojų būrelis, tolygus Valentino Mazuronio vadovautai Darbo partijai“, - išplatintame pranešime sako P. Gražulis.

„Niekada neremsiu suvadėjusio Remigijaus kliedesių, jog partija be R. Pakso tik stiprės ir augs. Jog mes nieko nekelsime per prezidento rinkimus, o Europos Parlamento rinkimai apsieis ir be R. Pakso“, - pabrėžia Seimo narys ir reiškia pretenzijas R. Žemaitaičiui dėl to, kad jis nerėmė LRT tyrimo komisijos sudarymo bei komisijos, kuri turėjo tirti ekspremjero Andriaus Kubiliaus ir buvusios finansų ministrės Ingridos Šimonytės sprendimus.

„Jo propaguojamas bendradarbiavimas su TS-LKD, tapsmas elito atstovu yra ir neatsakingas, ir išdavikiškas. Matyt, greit tapsime konservatorių partijos poskyriu. O juk būtent konservatoriai su prezidente kūrė ir puoselėjo tik jiems tarnaujančią valstybę - jie bandė pavogti Lietuvą iš mūsų visų. Būtent konservatoriai su elito liokajais nušalino žmonių rinktą prezidentą ir su savo sinkevičiais, jarašiūnais ir žalimais uždraudė žmonėms jį rinkti“, - rašė P. Gražulis.

Parlamentaras priekaištavo R. Žemaitaičiui dėl to, kad per jį partija apleido ne vienas, kaip sako P. Gražulis, garbingas žmogus.

„Aš neišdaviau nei „Tvarkos ir teisingumo“ partijos programos, nei partiečių. Ir tikrai partijos neskaidžiau. Dar daugiau, man būnant frakcijos seniūnu frakcija tik augo. Frakcijos nariais tapo Valdas Vasiliauskas, profesoriai Stasys Brundza ir Povilas Gylys. Vyko derybos ir su kitais. Bet... R. Žemaitaitis juos ne vieną kartą tiek viešai, tiek privačiai vadindavo žmogžudžiais. Garbingi žmonės spjovė į tokią partiją ir išėjo“, - rašė P. Gražulis ir pabrėžė, kad partija „Tvarka ir teisingumas“ turi tapti R. Pakso kuriamo judėjimo „Šaukiu aš tautą“ judėjimo nariu.

Gegužės 17 d. frakcija „Tvarka ir teisingumas“, pašalinusi P. Gražulį, sumažėjo iki 7 narių.

R. Žemaitaitis sakė, kad pagrindinis P. Gražulio pašalinimo iš frakcijos argumentas buvo tai, kad paskutiniu metu politikas labai neetiškai ir nekolegiškai elgėsi kai kurių frakcijos narių atžvilgiu.