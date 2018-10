E. Gentvilas paaiškino, kodėl skubama įteisinti dotaciją socdarbiečiams

„Dėl ko čia taip draskosi marškinius valdantieji ant krūtinės – lapkričio 15 dieną dalijamos biudžeto dotacijos per Vyriausiąją rinkimų komisiją. VRK paprastai sprendimą priima penkios dienos iki lapkričio 15-osios. Tai jiems reikia šitos įstatymo iki tol, kol susirinks VRK“, – Žinių radijui penktadienį sakė E. Gentvilas.

Anot jo, būtent dėl to valdantieji forsuoja šio klausimo svarstymus Seime, nepaisydami net Etikos ir procedūrų komisijos sprendimų bei perspėjimų dėl Seimo statuto pažeidimų.

Tačiau E. Gentvilas prognozavo, kad iki numatyto laiko LSDDP dotacijos negaus, nes Seimas privalės iš naujo grįžti prie įstatymo pataisų.

„Manau, vėl bus grįžta į balsavimą, į Seimą, svarstymą, vėl grįžti turės į Vyriausybę ir tik tada bus galima grįžti į priėmimą. Dabar, kai paaiškės, kad yra priimtas neteisėtai šis įstatymas, jau ateis lapkričio 5-ta, 10-ta ir 15-ta, ir G. Kirkilo partija negaus biudžeto dotacijos. Štai dėl ko jie taip nusispjauna ne tik į opoziciją, bet ir į įstatymą“, – kalbėjo liberalų lyderis.

Seimas ketvirtadienį priėmė pataisas dėl partijų finansavimo – rinkimuose nedalyvavusiai valdančiajai Lietuvos socialdemokratų darbo partijai (LSDDP) turės būti skiriama per 200 tūkst. eurų biudžeto dotacija. Taip pat Seimas kitu balsavimu leido Vyriausybei skolintis gynybai ir naujai įkurtoms partijoms finansuoti. Sprendimas priimtas be Vyriausybės išvados, ji būtina priimant biudžeto įstatymą, dėl to opozicija protestuodama paliko posėdžių salę.

Už socialdarbiečių inicijuotas pataisas, kurios joms lemia valstybės finansavimą, ketvirtadienį balsavo 72 Seimo nariai, po vieną buvo prieš ir susilaikė.

Už pataisas balsavo valdantieji „valstiečiai“ su socialdarbiečiais, koaliciją remianti „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija. Taip pat pataisas parėmė du Seimo narių Mišrios grupės atstovai.

Opoziciniai konservatoriai, liberalai, taip pat Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai balsavime nedalyvavo.

Per posėdį Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Rita Tamašunienė įspėjo, kad priimant biudžeto įstatymo pakeitimus visais klausimais būtina Vyriausybės išvada. Posėdžiui pirmininkavęs „tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis paklausė premjero Sauliaus Skvernelio nuomonės, ar Vyriausybė pritaria Agnės Širinskienės pasiūlymui leistis skolintis partijoms, šis atsakė teigiamai. Tačiau raštu Vyriausybės išvada priėmimo stadiją kartojant iš naujo nebuvo pateikta.

Dabar valstybės dotacijos skiriamos partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 3 proc. balsų per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Pinigai paskirstomi proporcingai visų surinktų balsų skaičiui.

Per metus partijoms paskirstoma apie 5,5 mln. eurų.