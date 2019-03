Iš 60 savivaldybių penkių vadovėmis išrinktos moterys

Birštonui toliau vadovaus pirmajame ture perrinkta socialdemokratė Nijolė Dirginčienė, Širvintų rajonui – su visuomeniniu komitetu rinkimuose dalyvavusi dabartinė merė Živilė Pinskuvienė, Vilniaus rajono mere toliau dirbs Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovė Marija Rekst.

Per antrąjį rinkimų turą sekmadienį Trakų rajono mere buvo perrinkta Liberalų sąjūdžio atstovė Edita Rudelienė, o Lazdijuose iš posto išvertusi ilgametį merą Artūrą Margelį nugalėjo „valstiečių“ kandidatė Ausma Miškinienė.

„Pagal lytį, merų gretose penkios išrinkto kandidatės yra moterys, lygiai tas pats buvo 2015 metais, tačiau tarybų narių moterų turime 436, palyginti su ankstesniais metais matome, kad skaičius išaugo, 2015 metais buvo 375“, – per spaudos konferenciją Seime pirmadienį sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė.

Jos pristatytais duomenimis, daugiausiai moterų taryboje turės Šalčininkų rajono savivaldybė, čia moterys sudarys 48 proc. tarybos narių, Vilniaus rajone – 45 proc., Kupiškio rajone 43 proc., Vilniaus mieste – 41 proc., Kauno rajone – irgi 41 procentą.

Mažiausiai moterų išrinkta į Marijampolės savivaldybę – 11 proc., Rietavo – 12 proc., Skuodo rajono – 14 proc., Raseinių rajono – 16 proc., Utenos rajono – taip pat 16 procentų.

Pagal išrinktų tarybos narių amžiaus vidurkį, jauniausios savivaldybės yra Kazlų Rūdos – 43,4 metų, Vilniaus miesto – 44,1 metų, Marijampolės – 45,5 metų, Kauno miesto – 46 metai, Trakų rajono – 46,6 metai.

Vyriausios tarybų sudėtys yra Biržų rajone (57 metai), Panevėžio rajone (56,4 metai), Kelmės rajone (55,2 metai), Pasvalio rajone (55 metai). Bendras tarybos narių amžiaus vidurkis – 51,1 metai.

Jauniausi merai yra Tauragės rajone – 30-metis liberalas Dovydas Kaminskas, Marijampolėje – 31-erių socialdemokratas Povilas Isoda, Raseinių rajone – 32-ejų konservatorius Andrius Bautronis, Lazdijų rajone – 32-ejų „valstietė“ Ausma Miškinienė.

Vyriausi merai – 66-erių „valstietis“ Povilas Žagunis Panevėžio rajone, 63-ejų „valstietis“ Antanas Bezaras Šiaulių rajone, 63-ejų socialdemokratas Valerijus Makūnas Kauno rajone.

Kaip pranešė VRK vadovė L. Matjošaitytė, kandidatai per savivaldos rinkimus deklaravo per 4,2 mln. eurų pajamų, didžiąją dalį skyrė partijos, per 3,5 mln. eurų, per praėjusius savivaldos rinkimus pajamų buvo deklaruota daugiau – šiek tiek daugiau nei 4,8 mln. eurų.

„Tos sumos, matyt, dar keisis, nes kampanijų dalyviai deklaruoja ir teikia rinkimų komisijai informaciją“, – pažymėjo VRK pirmininkė.

Lietuvoje kovo 3 dieną vyko savivaldos rinkimai, kuriuose dėl 1502 mandatų varžėsi per 13 tūkst. vietos politikų. Savivaldybių tarybas ir 19 merų išrinkus pirmajame ture, sekmadienį 41-oje savialdybėje vyko antrasis merų rinkimų turas.