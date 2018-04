Žinomi žmonės atskleidžia savo begėdystes

Atverti savo gėdas juos pastūmėjo emocinės paramos tarnybos „Jaunimo linija“ 2 proc. begėdystės skatinimo kampanija „Jausmai gėdos nedaro“ ir specialiai kampanijai sukurti dizainerių „Egyboy“ begėdžių marškinėliai.

Dainininkas Vaidas Baumila socialiniame tinkle „Instagram“ rašo, kad vaikystėje jausdavo gėdą, nes buvo iš nepasiturinčios šeimos, dėl to neturėjo tiek materialinių dalykų, kiek jo bendraamžiai. Tačiau dabar dainininkas laisvesnis: „Aš pasikeičiau, aš šoku gatvėje, kai to noriu“, – atvirauja Vaidas.

Stilistė Agnė Jagelavičiūtė prisipažino, kad anksčiau gėdijosi daugelio dalykų, o kai nesigėdijo, kiti gėdijo ją.

„Esu visiška begėdė. Buvo laikai, kai gėdijausi savo balso, to, kad šneku greičiau, garsiau. Kad veliu. Gėdijausi ir to, kad stora, ir to, kad greičiau nei kiti sugalvoju, ką daryti, kai reikia surasti išeitį iš keblios situacijos. Gėdijausi, kad mirė tėtis, kad turim pinigų, paskui, kad jų neturim. Gėdijausi, kad mano ribos kitur nei visu, gėdijausi, kad nejaučiu pavydo, lytiškumo, gėdijausi, kad nemoku laikyti liežuvio už dantų ir esu nepraustaburnė. Gėdijausi, kad aš ne Diana ir ne Odrė, o kai nesigėdijau, kiti gėdino mane. Pažiurėk į Jurgą, rašė jie, va ji tai puiki, o tau turi būti gėda. Bet ne. Aš ne Jurga, ne Odrė ir ne Diana. Aš – begėdė Agnė“, – savo jausmais socialiniame tinkle pasidalino stilistė.

Dainininkė Ieva Narkutė socialiniame tinkle dalinasi patarimu nelaukti ir atverti jausmus kaip galima greičiau, antraip jie virs „tiksinčia bomba“: „Nesuskaičiuočiau kartų, kai save įstūmiau į bėdą vien dėl to, jog nesugebėjau pasidalinti jausmais. Pykčiu, nusivylimu, liūdesiu, gėda, baime, nerimu, „you name it“. Likę viduj jie virsdavo tiksinčia bomba, kuri sprogus pataškydavo ir mane, ir tuos, kurie aplink. Daugeliu atvejų tų sprogimų būdavo galima išvengti. Atsivėrus, surizikavus parodyti kitam žmogui, kas dedasi tavo viduj. Išduosiu paslaptį: niekada nebūna taip blogai ir taip baisu, kaip kad įsivaizduoji prieš atverdamas savo širdį pasauliui“, – patirtimi dalinasi dainininkė.

Aktorius, televizijos laidų ir renginių vedėjas Dominykas Vaitiekūnas prisipažįsta, jog anksčiau, priimant svarbius gyvenimo sprendimus, jam būdavo gėda vadovautis jausmais: „Būdavo tokių akimirkų, kai labai gėda prieš patį save to, ką jauti, ir jausmus rūšiuodavau į dvi kategorijas „protingi jausmai“ ir „kažkokie kvaili jausmai“. Nu ir dabar būna tokių akimirkų, kai labai nepatogu būti su tuo, ką jauti. Norisi „išjungti“, bet deja nėr „turn off“ mygtuko, tad kartais reik rast, kur juos padėti, ypač tuos, kurie nėr „labai protingi“.

Laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė-Morkūnienė sako, kad būti begėdžiu – reiškia būti savimi: „Man gėda, kad savo gyvenime praleidau per daug laiko bijodama, ką apie mane pagalvos kiti. Žmones, kurių nuomonė mums turi rūpėti galima suskaičiuoti ant rankų pirštų. Mokausi būti BEGĖDE Indre. Nes būti begėdžiu šiandien reiškia nebijoti būti savimi“, – stilingaisiais marškinėliais pasipuošusi atvirauja garsi moteris.

Aktorė ir laidų vedėja Beata Tiškevič sako, kad daugėjant begėdžių, visuomenė tampa atviresnė ir sveikesnė: „Tiek daug prisigalvojam, suklystam, atšąlam, pabėgam vieni nuo kitų, jeigu nesidalinam jausmais atvirai. Šie marškinėliai BEGĖDIS skirti „Jaunimo linijos“ akcijai, kuri ragina drąsiau kalbėt apie savo būsenas ir jausmus, ieškoti pagalbos ar paramos“, – rašo Beata.

Savo jausmus atvėrė ir daugiau Lietuvoje žinomų žmonių: fotografė Neringa Rekašiūtė, dainininkas Jurgis Brūzga, fotografas Algis Kriščiūnas, dainininkė, reklamos specialistė Dovilė Filmanavičiūtė-Miss Sheep, LRT laidų vedėja Eglė Daugėlaitė.

Itin jautrią dainą „Ne gėda jaust“ specialiai „Jaunimo linijos“ kampanijai sukūrė viena populiariausių jaunosios kartos atlikėjų Monika Pundziūtė-Monique. Vien per kelias dienas socialinėje platformoje „Youtube“ ją peržiūrėjo daugiau nei 250 tūkst. žmonių.

